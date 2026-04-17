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‘24X7’

El acuerdo en Extremadura complica a Sánchez y marca el camino para un futuro Gobierno PP y VOX en Moncloa

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María Guardiola (PP) y Óscar Fernández (VOX)

Las claves del pacto PP-VOX en Extremadura: no al reparto de inmigrantes, MENAs a su casa, natalidad, perimero los españoles y rebajas fiscales

Fumata blanca.

Tras cuatro meses de idas y vueltas, finalmente el Partido Popular y VOX han cerrado el acuerdo de Gobierno en Extremadura.

El partido de Santiago Abascal asumirá la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura en el Ejecutivo regional. Además, contará con un senador autonómico.

La presidenta María Guardiola y el portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Óscar Fernández Calle, anunciaron que el pacto consta de 61 puntos y 74 medidas que abarcan «todas las áreas del Gobierno».

La vicepresidencia la asumirá el propio Fernández Calle. El senador autonómico que ceden los populares será para Ángel Pelayo Gordillo, lo que provocará la dimisión del actual senador por el PP, Laureano León.

Tras el acuerdo, María Guardiola ha solicitado al presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, que convoque un debate de investidura para el martes y miércoles de la próxima semana (21 y 22 de abril). La toma de posesión sería «de manera inmediata».

Este acuerdo, además de llevar estabilidad a Extremadura, es un aviso a navegantes para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y toda la izquierda: marca el camino para un futuro Gobierno de PP y VOX en Moncloa.

Estos y otros asuntos de actualidad son abordados en el ‘24×7’ de este viernes, 17 de abril, junto al abogado Fernando Fanego.

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