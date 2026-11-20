Derrota sin paliativos.

El esperado debate entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se saldó con un auténtico repaso del gallego al marido de Begoña.

El líder del PSOE se mostró superado por la situación, apagado y derrotado desde el inicio del careo. Por contra, el popular fue incisivo y salió a por la yugular desde el inicio al soltarle toda la corrupción que salpica al Gobierno, al partido y al círculo íntimo del yerno de Sabiniano.

Abordó todos los temas que retratan la nefasta gestión de Sánchez en sus ocho años de Gobierno: Ceuta, Adamuz, Urda, la corrupción y las primarias socialistas.

El popular obligó a pedir perdón a un presidente que tuvo un tono bajito y dócil durante todo el debate y que fue incapaz de responder a las más de 20 preguntas que planteó el popular.

Y no eran de física cuántica: ¿Quién pagó sus primarias? ¿Moncloa filtró los audios del maquinista muerto en la tragedia de Urda?

Aunque un debate entre candidatos no suele ser la razón definitiva para un cambio en la votación, es indudable que Feijóo ha salido muy reforzado del careo y Sánchez y la izquierda, muy tocados.

Basta con ver la reacción de muchos políticos y portavoces mediáticos de ese espectro para entender el mazazo.

El baile de Feijóo augura la derrota de Sánchez el 29N

Sin embargo, ni Feijóo -ni tampoco Abascal- deben creer que todo está hecho. Todavía faltan nueve días para las elecciones y eso es mucho tiempo en política. Tienen que rematar.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este viernes, 20 de noviembre, junto a Javier Domínguez.