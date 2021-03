Herrera: "A Iglesias le va lo de crear empleo femenino; el puesto de niñera, el panfleto de Dina y el ministerio de Montero..."

Resaca del 8M este 9 de marzo de 2021, con todas las barrabasadas que la ministra de Igualdad perpetró durante la jornada en la que trabaja en el año.

Que si charleta con el presidente del Gobierno a primera hora; que si entrevistas por varios medios, por supuesto en la TVE con el masaje de Cintora, y que si quejidos por un acto no autorizado por Isabel Díaz Ayuso en un instituto de Madrid.

Y un mantra repetido en diversas ocasiones, falso y mentiroso a sabiendas: «El feminismo está más unido que nunca». No se lo cree ni la podemita.

De hecho, la ultraizquierda española vive el feminismo en una constante contradicción salvaje. Los insultos machistas sí pueden viajar con alegría si es hacia mujeres de otras posturas. Lo vimos en diversas ocasiones en Periodista Digital:

Pero por suerte quedan líderes de opinión absolutamente desmarcados de ese 8M sectario y de pensamiento único que llevan años imponiendo en España. Carlos Herrera es uno de los grandes ejemplos, que ya al día siguiente es capaz de ajusticiar a la ministra chillona y pareja de Pablo Iglesias, Irene Montero.

Desde su micrófono en Herrera en COPE, el comunicador se quejó de la forma de gobernar de estos podemitas con un golpe magistral; el de la creación de empleo en casa de los marqueses de Galapagar…

Hace tiempo viene denunciando Herrera en lo que se ha convertido, ya hace años, Podemos. «¿Estamos pagando los españoles a una jefa de gabinete de Igualdad para que ejerza de canguro?» Con el caso de la niñera-funcionaria, todo ha sido más flagrante. Ahora, afortunadamente, está en manos de la Justicia como pieza separada del Caso Neurona.

El propio Herrera se desmarcó este 8M contando algo bastante gracioso pero que esconde un drama terrible. Los políticos de este Gobierno seleccionan siempre a sus medios afines y jamás comparecen ante los críticos. Así lo explica Herrera:

No entrevisto a Irene Montero porque no se pone. Al que tengo que entrevistar es a Pedro Sánchez. Le he llamado bastantes veces y todas las veces, con mucha educación, me han dicho que me vaya de paseo. Y exactamente lo mismo con el vicepresidente del Gobierno. No están por la labor y he decidido no llamarles más.