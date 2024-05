Rafa Latorre trolea a Pedro Sánchez con la lista de negocios de Begoña Gómez que debe explicar en el Congreso

La fecha prevista es el 22 de mayo de 2024.

Ese miércoles, en el pleno del Congreso, el presidente del Gobierno socialcomunista, Pedro Sánchez, avanza que dará cumplida cuenta de los negocios y relaciones profesionales de Begoña Gómez, su mujer.

Rafa Latorre, desde los micrófonos de Onda Cero, en ‘La Brújula‘, dejó claro que esa comparecencia estará mezclada con los más dispares asuntos, aunque, desde luego, valora la trascendencia del hecho:

Para el periodista de la emisora de Atresmedia, aquí no se trata de ir a desmentir bulos a la Carrera de San Jerónimo porque las mentiras, deslizó, se rebaten sin más:

Se trata el asunto, aunque sea de pasada, pero es un hecho político relevante y conviene recordar qué es lo que lo ha motivado. Lo que obliga a Pedro Sánchez a explicar las actividades de su mujer el 22 de mayo no son los bulos. Lo bulos se desmienten, no se explican. Tampoco es una decisión judicial, porque una cámara parlamentaria no es un tribunal.