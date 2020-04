Sonsoles Ónega corta al presidente de las Funerarias por dudar de los muertos oficiales por coronavirus

Como en el más rancio comunismo, hay que creer ciegamente en los dogmas que emanan del Palacio de La Moncloa.

Lo que allí se diga se asume, no se discute. Y si alguien pone en tela de juicio alguno de esos sacrosantos datos, ya saldrá alguien de la ‘Brunete Pedrete‘ a cortar rápidamente al incauto que crea que va a poder montar un incendio mediático.

De hecho, eso es lo que le sucedió a Juan Antonio Alguacil, presidente de la Asociación de Servicios Funerarios de España, que está estos días con la mosca detrás de la oreja porque las cifras no le cuadran.

Cierto es que el coronavirus ha incrementado el número de fallecidos en toda España, especialmente en la Comunidad de Madrid, pero él ha hecho sus cuentas y los resultados, comparados con los que vomita cada día el ahora contagiado y confinado Fernado Simón, no terminan de encajarle.

Y claro, Alguacil pensó que todo el monte era orégano y creía que iba a poder soltar su teoría sobre las diferencias evidentes que existen entre el número de fallecidos oficiales y el trabajo que ellos tienen sobre el terreno.

Pero, claro, si al programa que vas o al que te llaman es ‘Ya es mediodía’ (Telecinco) con Sonsoles Ónega, muy difícil, por no decir imposible, es que te dejen exponer el argumento. En cuanto la presentadora vio que el presidente de la Asociación de Servicios Funerarios iba a mostrar sus recelos con las estadísticas del Ministerio de Sanidad, esta le cortó de raíz.

Juan Antonio Alguacil sostenía la siguiente versión de los hechos cuando Ónega le cuestionaba por la apertura de la nueva morgue en las instalaciones de lo que iba a ser la futura Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid:

Y exponía las dudas que le genera toda esa cascada de datos oficiales que, ya incluso, comienza a tener fallas reconocidas por los propios integrantes del Centro de Coordinación de Alertas al asegurar que los últimos datos que han venido más crecidos en el número de muertos ha podido deberse a retrasos en las comunicaciones por parte de las autonomías:

Aquí, aunque los datos no son concluyentes, si nosotros tenemos una capacidad de servicio de 1.700 fallecidos a nivel nacional diarios y no se da abasto, es que igual los números no corresponden con la realidad.