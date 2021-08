Javier Nart se harta de la dictadura feminista de Marta Flich y se larga del ‘Todo es mentira’

Es lo que pasa cuando el nivel de tolerancia está bajo cero.

Marta Flich, que en estos días está como presentadora del ‘Todo es mentira‘ (Cuatro), demostró sus dotes dictadoras con Javier Nart, abogado y europarlamentario, cuando este quiso comparar el caso de la política podemita Gloria Santiago, perseguida por un pervertido en el Camino de Santiago, con lo que a él le sucedió en una calle de Bruselas.

Nart, dejando al margen toda cuestión feminista, aseguraba que ambos hechos habían sucedido por una sencilla cuestión, ir solos por lugares donde prácticamente no hay gente.

Flich, ante ese planteamiento, se puso como el bicho del pantano y acabó por cortar al tertuliano:

Pero es que esto no es un atraco, a ti no te atracan por ser hombre, a nosotras si nos acosan por ser mujeres. ¡Es que ya está bien! ¡Es que se crea un falso debate y una equidistancia que no es correcta! No, Javier, te equivocas. ¡No te lo voy a permitir!