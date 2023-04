El regio cabreo de Belén Esteban ante los ataques de la corrala de ‘Sálvame’ a Juan Carlos I: «Paga tú lo que debes»

Vuelve a dar motivos para que los nuevos responsables de Mediaset le aprieten aún más las clavijas.

Jorge Javier Vázquez convirtió el plató de ‘Sálvame’ (Telecinco) en un nuevo debate político durante la tarde del 19 de abril de 2023.

Todo a cuenta de la nueva visita del Rey Juan Carlos I a España.

El presentador de la corrala que tiene Telecinco en la parrilla calentó pronto el ambiente de ‘Sálvame Limón‘ e incitar al debate entre sus tertulianos:

Belén Esteban, en total desacuerdo, respondió:

La cuestión fue subiendo de temperatura, sobre todo cuando Vázquez dejó caer los problemas de Belén Esteban con el fisco:

Y como además Kiko Matamoros estaba también pinchando y cargando contra el monarca emérito, la de Paracuellos del Jarama (Madrid) no se cortó:

Perdona, yo pagué los 700.000 euros porque Hacienda me los pidió. Yo con ese dinero, también he ayudado a hacer carreteras, a hacer hospitales y demás. Cosa que este señor [Kiko Matamoros] debe y no paga. ¡Yo pagué los 700.000 euros, paga tú el millón que debes!. Como siempre, habláis como si yo no tuviera razón y fuera la tontita del programa, pero la tontita del programa sabe más que todos vosotros.