Enganchada brutal entre Antonio Naranjo y Ramón Espinar: “¡Estoy hasta las narices!”

Tremendo rapapolvo.

El periodista Antonio Naranjo y el expodemita Ramón Espinar han tenido un encontronazo en el plató de ‘En boca de todos’, a cuenta del caso que señala al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.

En la discusión hablaban sobre los testimonios de los periodistas de izquierdas que difundieron la información. El periodista destacó que estos no aportaron las pruebas para sustentar su relato en el que eximen de culpa al fiscal sanchista.

Por su parte, Espinar acusó a Naranjo de mentir y de hablar mal de sus compañeros de profesión, simplemente por incidir en el hecho de que podrían haber mostrado ante el juez los correos intercambiados con sus fuentes -tapando cualquier dato que pueda indicar la identidad – y que se apreciara la fecha y hora en que fue recibida la información.

Ante este señalamiento, Naranjo dijo ‘basta’ y se enfrascó en un rapapolvo con Espinar:

Antonio Naranjo (AN): ¿Sabes qué es lo que pasa?

Ramón Espinar (RE): ¿Me puedes dejar acabar el argumento?

AN: No, además lo voy a decir porque estoy hasta las narices.

RE: Solo hablas tú.

AN: Que no, que no.

RE: Me dejas a mí, por favor.

AN: No. Es que mis intervenciones no las dedico a señalarlos a vosotros.

RE: Hay unos compañeros tuyos… a desmontar tus mentiras, la mentira que has dicho.

AN: No, es que no me voy a callar cuando tu me estás dirigiendo palabras directamente a mí. Tú da tu opinión de lo que te de la gana. Es así de sencillo.