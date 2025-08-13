El paniaguado Javier Ruiz (TVE) hace méritos en la ‘Brunete Pedrete’ disparando contra Ayuso por la ola de incedios

España arde por los cuatro costados.

Pero a Javier Ruiz (TVE) solo le interesó un incendio.

El presentador de ‘Mañaneros 360’ fue a saco con el fuego que devastó gran parte de la zona del Soto de Viñuelas, en la localidad madrileña de Tres Cantos, para echarle la culpa de todos los males a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, decidió utilizar un tuit de la dirigente de la Puerta del Sol para reforzar su discurso contra ella:

Una España abandonada por su gobierno acumula apagones, averías, fracaso escolar, inseguridad, hundimiento de las empresas y las clases medias. Y colapso sanitario. Falfan médicos, faltan inversiones críticas. Falta pensar en España y no en Moncloa. pic.twitter.com/Q404Sop1jC — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 11, 2025

Y ahí que se lanzó Ruiz a la yugular de Ayuso:

La bronca y la gasolina parece haberle sembrado la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, todavía desaparecida. Insisto, hay un incendio que ha arrasado y ha costado la vida ya de al menos una persona en Tres Cantos, en Madrid. La presidenta de la Comunidad, antes de irse de vacaciones, decía esto, que vivíamos en una España abandonada por su gobierno. Apagones, averías, abandonada por su gobierno.

Y hasta hace suyas las palabras del controvertido ministro de Transportes, Óscar Puente: