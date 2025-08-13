  • ESP
ALMA EZCURRA LE EXIGE QUE SE DEJE DE CHISTES Y VAYA A LAS ZONAS AFECTADAS

Una eurodiputada del PP borra en 30 segundos las risotadas a ‘Oscargután’ Puente

"Toda esta gallardía que está demostrando, publicando post, que además luego tiene que eliminar, debería mostrarla yendo al terreno, mirando a los ojos a los ciudadanos"

Archivado en: Partidos Políticos | Política

EN DIRECTO / ¿Dimisión de Óscar Puente por sus chistes sobre los incendios?

Los incendios que asolan media España están saltando también a la arena política.

El ministro de Transportes, el controvertido Óscar Puente, montó su particular fuego con acusaciones incendiarias, nunca mejor dicho, contra varios dirigentes del PP, Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco o su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

El socialista culpó a los dirigentes popular de hacer poco menos que dejación de funciones usando un lenguaje sarcástico y pelín tabernario, como si los incendios fuesen motivo para poder hacer humor chusco.

Alma Ezcurra, eurodiputada del PP, dio cumplida respuesta al titular de Transportes del Gobierno Sánchez:

Yo creo que el típico truco este de utilizar las redes sociales para ocultar la inoperancia de tu gobierno o las dificultades de tu gestión en momentos como los que estamos viviendo, no sirve.

Le exigió que se dejase de esos chistes burdos y fuese al terreno a mirar a la gente a la cara:

Y toda esta gallardía que está demostrando, publicando post, que además luego tiene que eliminar, debería mostrarla yendo al terreno, mirando a los ojos a los ciudadanos de la tierra en la que ha pasado tantos años y a lo mejor así descubriría que ese ingenio de saldo no sirve para nada para aliviar la angustia de unos vecinos que lo están perdiendo todo.

