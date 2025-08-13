Una eurodiputada del PP borra en 30 segundos las risotadas a ‘Oscargután’ Puente

Los incendios que asolan media España están saltando también a la arena política.

El ministro de Transportes, el controvertido Óscar Puente, montó su particular fuego con acusaciones incendiarias, nunca mejor dicho, contra varios dirigentes del PP, Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco o su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

El socialista culpó a los dirigentes popular de hacer poco menos que dejación de funciones usando un lenguaje sarcástico y pelín tabernario, como si los incendios fuesen motivo para poder hacer humor chusco.

Dónde estará Juanma que no ha aparecido ni por la mezquita ni por tarifa. Y la prensa andaluza tan locuaz y tan crítica conmigo 🤐. Tiene que andar lejos. — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 12, 2025

Alma Ezcurra, eurodiputada del PP, dio cumplida respuesta al titular de Transportes del Gobierno Sánchez:

Yo creo que el típico truco este de utilizar las redes sociales para ocultar la inoperancia de tu gobierno o las dificultades de tu gestión en momentos como los que estamos viviendo, no sirve.

Le exigió que se dejase de esos chistes burdos y fuese al terreno a mirar a la gente a la cara: