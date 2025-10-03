Nacho Abad estalla ante las mentiras del abogado de la flotilla perroflauta de ‘Barbie Gaza’ y Ada Colau

Harto de insidias.

Nacho Abad, presentador del programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), estalló de lo lindo ante las palabras del abogado de la flotilla proGaza, el eurodiputado de Sumar, Jaume Asens, que se dedicó a arremeter contra el periodista a cuenta de los ataques que había recibido una de las tripulantes, la influencer Ana Alcalde.

El político catalán, vinculado en su momento al proyecto político de Ada Colau, soltó en Instagram estas lindezas dedicadas a Nacho Abad:

En los últimos días, ‘Hanan Alcalde’ ha sido víctima de un linchamiento con claros tintes machistas. En programas como ‘En Boca de Todos’ de Nacho Abad la han presentado como simpatizante de Hamás” la han ridiculizado con el mote de ‘Barbie Gaza’ y han convertido su compromiso humanitario en diana de insultos, burlas y amenazas de muerte. No es nuevo: cuando una mujer denuncia la barbarie, la respuesta suele ser mezclar criminalización política con desprecio de género. La gravedad no está solo en el acoso sino en el marco que se construye alrededor de ella. El propio ministro de Exteriores de Israel la ha señalado públicamente. Que un Estado que bombardea a médicos, periodistas y cooperantes apunte a una ciudadana española multiplica los riesgos para su seguridad y legitima, de facto, cualquier ataque contra ella. La derecha lleva tiempo usando la palabra “terrorista” como comodín para deshumanizar migrantes, feministas, sindicalistas o quienes salvan vidas en el mar. Hoy, ese patrón se aplica a Ana.

Una vez más, a Nacho Abad le vuelve a hacer poco menos que cómplice de lo que pueda pasarle a Ana Alcalde o a cualquiera de las tripulantes de la flotilla retenidas ahora por Israel:

Si quienes ayudan a las víctimas son presentados como criminales, cualquier agresión contra ellos puede presentarse como legítima defensa. No olvidemos que en 2010, Israel asesinó a diez activistas de la flotilla. Quienes hoy la etiquetan como pro-Hamás o la ridiculizan como ‘Barbie Gaza’ han cruzado una línea roja que convierte las palabras en cómplices de un posible crimen. Se le sucede algo, les haremos responsables. Frente al odio queda la dignidad de Ana y de tantas otras mujeres que se enfrentan a la injusticia. Ellas nos recuerdan que, en tiempos de barbarie, lo más subversivo sigue siendo llamar a las cosas por su nombre. Quizás ya no pueda leer este mensaje. Pero muchas gracias, Ana, por poner el cuerpo. Tu compromiso y tu bondad, en medio de tanta oscuridad, nos reconcilian con la humanidad.

Nacho Abad dio cumplida réplica a la sarta de mentiras vertidas por Asens: