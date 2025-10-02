Marc Urgell: “Si un trabajador viera que le están quitando en impuestos hasta un 50% de lo que gana, se quejaría”

En este sexto programa de Las Cosas del Comer, entrevistamos al CEO de Abast y promotor del Madrid Economic Forum y Andorra Economic Forum, Marc Urgell, para desmenuzar las causas del estancamiento económico de España.

Y es que el expolio fiscal al que estamos sometidos en España los ciudadanos, los autónomos y las empresas, la inseguridad jurídica que provoca la Agencia Tributaria española con sus prácticas mafiosas o la vorágine normativa de nuestro país donde cada año se crean un millón de páginas de legislación son sólo algunos de los muchos problemas que no sólo nos impiden crecer económicamente, sino que provocan que muchas empresas se vayan a la quiebra.

Además, este cuadro macro es la causa de que miles de españoles bien formados, con talento y con capacidad de trabajo se hayan ido a otros países donde les roban menos dinero y donde la normativa permite emprender un negocio con más facilidad.

El trilerismo fiscal

Una de las primeras trampas del Estado para que los ciudadanos no se den cuenta del asfixiante nivel de expolio que padecen es hacer pagar al empresario los impuestos que se le ponen al trabajador, de forma que éste no se dé cuenta de lo que se le quita cada mes. Por eso, Marc Urgell recuerda que “muchas personas no saben realmente los impuestos que pagan y se alegran cuando les sale la renta a devolver, lo cual significa que no entienden absolutamente nada de cómo funciona el sistema. Cada trabajador cuando cobra su nómina tiene una serie de retenciones fiscales y hay una serie de costes que los paga el empresario para el trabajador. Y ese coste global si lo cobrara el trabajador y luego se lo quitaran de la cuenta evidenciaría el epolio no sólo a los ricos sino a toda la población. Si un trabajador viera que le están quitando un 40-50% de lo que está ganando, probablemente se quejaría. Entonces ¿cuál es la solución? crear un sistema donde el trabajador no ve realmente lo que está paganado de impuestos. Él cree que paga poco o incluso que le sale a devolver, con lo cual está contento y felíz y el Estado recauda a su costa sin que se entere. No hay mayor preso que aquel que no sabe que es preso. Y esa es la realidad fiscal en España”.

Los ‘youtubers’ que se van a Andorra son un peligro para el Gobierno

Marc Urgell, barcelonés residente en Andorra, explica por qué la izquierda reacciona de esa forma furibunda e hiperventilada contra los españoles que se van a otros sitios donde les roban menos dinero por tener menor fiscalidad: “El problema no es que cuatro youtubers se vayan de España. El problema es que esta gente dice públicamente que se va porque no está conforme con pagar mucho y recibir muy poco. Y a esta gente, que se vayan 4 no les preocupa pero que millones y millones de seguidores de estos youtubers que están en Andorra explicando esto despierten conciencias en la población española… Esto al Gobierno sí que le preocupa y mucho y usa a los medios de comunicación subvencionados como maquinaria del fango para atacar a esas personas que se atreven a ejercer su libertad, irse y decir lo que piensan. Y lo que piensan es que el Estado de bienestar es una estafa. Te quitan el dinero y lo utilizan para su beneficio y no para el tuyo. Cada vez se pagan más impuestos y se reciben peores servicios y eso es resultado de una gestión ineficiente o corrupta, por lo que los responsables de esto no sirven como gobernantes”.

Cómo dar la batalla contra el expolio

El CEO de Abast recuerda que el Estado parasita a los que montan un negocio porque “a los que les va bien, les quita la mitad y a los que les va mal, nadie los apoya. Con lo cual el Estado se ha convertido en un socio invisible que no te ayuda a levantar la persiana por las mañanas pero que si te va bien, te parasita y eso es lo que entiendo que está mal” Por ello, Urgell cree que la forma de pelear contra este sitema son dos cosas principales “una es votando cuando toca votar a quien hay que votar y otra es divulgando y debatiendo en espacios públicos”.

En la entrevista, Marc Urgell denuncia también el clima de terror fiscal impuesto por Hacienda ya que “muchas empresas, cuando organizamos eventos de divulgación económica para abrir debate sobre si es legítimo que el Estado te robe el 50% de lo que ganas no apoyan el evento, no lo patrocinan porque tienen miedo. Mucha gente tiene miedo de quejarse porque o dependen del Estado o tienen miendo de que la Agencia Tributaria les ponga la lupa encima de su empresa. Hay que perder el miedo y comenzar a hablar claro y si conseguimos entre todos mover eventos, mover medios de comunicación, al final conseguiremos que la gente entienda lo que está pasando y entienda que no es aceptable un nivel de expolio como el que estamos soportando”.

Otros de los temas abordados en la entrevista son los efectos drámáticos de la hiperregulación existente en España o la denuncia del bufete Amsterdam y Asociados ante la OCDE y la ONU contra las prácticas mafiosas de la Agencia Tributaria española y su forma de realizar inspecciones fiscales contra personas y empresas. Marc Urgell, como abogado y experto fiscal que es, ha revelado en el programa que él está colaborando con este bufete.