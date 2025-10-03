¡Peinado a tumba abierta contra el cabecilla Sánchez! ¡Begoña no habría podido delinquir sin él!

En La Retaguardia de este viernes 3 de octubre, Eurico Campano analiza con el abogado penalista Juan Manuel Cepeda y con el subdirector de OK Diario, Vicente Gil, el negro panorama judicial que se le pone por delante a Begoña Gómez tras conocerse que irá a juicio por los 5 delitos que se le imputan bajo la figura del jurado popular.

Y es que la esposa del presidente del Gobierno tiene que responder ante la Justicia de 5 presuntos ilícitos penales: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. No hay precedentes en toda la democracia española de que una esposa de un presidente del Gobierno acumulase tal cantidad de imputaciones. Es más, desde 1978, ninguna esposa del presidente había sido acusada de nada. Pero con Pedro Sánchez ya sabemos que lo normal es romper cualquier normalidad, límite o protocolo.

El caso que está sacudiendo las bases del Palacio de la Moncloa añade un nuevo episodio. El juez Juan Carlos Peinado ha centrado su atención en Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, al considerar que su papel fue «esencial» para que su esposa, Begoña Gómez, pudiera supuestamente cometer delitos. Así se refleja en el último auto judicial, que establece un vínculo directo entre la posición de Sánchez y los 5 delitos que se imputan a Gómez. El propio juez señala que «difícilmente» Begoña Gómez habría llevado a cabo las conductas investigadas sin su conexión con el jefe del Ejecutivo, convirtiendo a Sánchez en el núcleo de una trama que amenaza con extenderse en el tiempo.

No es habitual que un instructor judicial subraye con tal claridad la «estructura institucionalizada de poder» como elemento clave en un caso de presunta corrupción. Peinado argumenta que la influencia desde la Moncloa fue el catalizador que permitió a Gómez acceder a contratos, favores y cargos académicos en la Universidad Complutense de Madrid. Entre los episodios destacados se encuentra el escándalo del software universitario: una plataforma digital financiada con fondos públicos y registrada, presuntamente, a nombre de Gómez sin conocimiento de la universidad, lo que añade un toque casi novelístico al asunto. Y es que además de las pruebas encontradas en su contra y de los informes de la UCO, hay una cosa que es de pura lógica: si Begoña Gómez no fuera la mujer del presidente del Gobierno, no habría podido hacer ninguna de las cosas que estamos conociendo: ni Cátedra en la Complutense sin ser licenciada, ni patrocinios, ni reuniones con altos directivos de importantes empresas, ni software ‘por la patilla’ hecho para ella por empresas tan importantes a nivel mundial como Microsoft o Google.

Asimismo, el juez también pone énfasis en las cartas de recomendación firmadas por la esposa del presidente a favor de empresas que terminarían obteniendo contratos millonarios. El empresario Juan Carlos Barrabés, uno de los imputados, habría recibido un trato preferencial gracias a la intervención de Gómez, mientras que la Fiscalía Europea mantiene abiertas diligencias sobre adjudicaciones públicas por valor de hasta diez millones de euros.

Un juicio con jurado popular: ¿una oportunidad o un riesgo?

La decisión de llevar a juicio a Gómez mediante tribunal del jurado introduce un elemento impredecible en la resolución del caso. Este proceso podría tardar más de un año hasta constituirse formalmente el jurado y genera inquietud dentro del Gobierno. No faltan quienes advierten sobre el «temor» en Moncloa ante un jurado popular en Madrid, donde el ambiente social y mediático podría ser especialmente hostil para la acusada.

El panorama es inédito: una doble causa judicial contra la esposa del presidente y una instrucción que cuestiona abiertamente por primera vez en tiempos recientes el papel del máximo responsable del Ejecutivo como «elemento esencial» en una supuesta trama de corrupción familiar. El magistrado justifica la acumulación de delitos ante el jurado por la «conexidad» entre el tráfico de influencias y los demás ilícitos, todos ellos supuestamente facilitados por su relación con Sánchez.

Consecuencias políticas y mediáticas

Este caso ha generado una tormenta política y mediática sin precedentes. La oposición exige respuestas inmediatas mientras los aliados parlamentarios del Gobierno optan por guardar silencio o minimizar la gravedad de los hechos. La prensa internacional ya señala a España como epicentro de un escándalo institucional, con titulares que colocan a La Moncloa bajo una intensa mirada crítica.

Además, la intervención de la Fiscalía Europea añade presión y complejidad a un proceso que podría extenderse durante meses o incluso años. El futuro judicial de Begoña Gómez y el desgaste político de Pedro Sánchez dependerán significativamente ahora de cómo gestione el Ejecutivo esta crisis desbordante.

Síntesis del caso Begoña:

El juez Peinado cita textualmente en su auto a un catedrático de Derecho Procesal para respaldar su argumento sobre la relevancia de su relación con el presidente del Gobierno, lo cual no ha pasado inadvertido entre los círculos jurídicos.

La pieza central del caso incluye más de cien correos electrónicos entre Gómez y sus asesores, considerados cruciales para las imputaciones por malversación y tráfico de influencias.

Este proceso judicial podría convertir a Begoña Gómez en la primera esposa de un presidente del Gobierno español en enfrentarse ante un jurado popular por corrupción.

La expectación mediática ha transformado cada comparecencia judicial en todo un espectáculo retransmitido en directo; incluso Sánchez ha tenido que cancelar actos internacionales debido a cuestiones relacionadas con seguridad y agenda.

El debate sobre la imparcialidad de los jurados populares en casos políticamente cargados vuelve al primer plano, todo ello bajo el telón de fondo de un Madrid polarizado políticamente.

Cuando política y justicia se cruzan, los resultados suelen ser impredecibles. En esta ocasión, no solo será un tribunal quien dictará sentencia; también lo hará una opinión pública atenta y expectante ante este juego donde poder e influencia son más relevantes que nunca.