¡Se viene nuevo ‘hit’ de Sánchez! Del «son las 5 y no he comido» a «esta madrugada no he dormido mucho»

Le da lo mismo 8 que 80.

Pedro Sánchez, desde hace tiempo, está instalado en una realidad paralela.

El presidente del Gobierno socialcomunista, ante cualquier situación adversa a sus intereses para su gabinete o para su propia persona, trata de venderse como la víctima propiciatoria.

El objetivo, claramente, es desviar la atención de los temas importantes y que quien sufre las injusticias poco menos que es solamente él.

Pasó con la DANA, sucedió con el apagón, luego con el estallido del caso de Santos Cerdán y ahora, con lo de la flotilla perroflauta progazatí, ha vuelto a pasar.

El inquilino de La Moncloa se quiso poner la medalla de que había pasado la noche en vela siguiendo los acontecimientos con los barquitos en los que iban Greta Thunberg, Ada Colau y Ana Alcalde ‘Barbie Gaza‘:

Esta madrugada no hemos podido dormir mucho, hemos estado muy pendientes, lógicamente, de lo que le sucedía a la flotilla en su llegada a las costas gazatíes. Hemos estado en contacto permanente con ellos, como ha dicho el ministro de Exteriores.

Los antecedentes

5 de noviembre de 2024, después de lo sucedido en Paiporta (Valencia) el 3 de noviembre, cuando huyó de esa localidad afectada por la DANA ante las protestas de la población, tuvo el cuajo de soltar esta perla:

Yo estoy bien y, como he dicho hoy y dije además ese día, a mí no me van a desviar de la atención fundamental. Los protagonistas son los ciudadanos afectados, son los familiares de las víctimas, las víctimas, la reconstrucción y el relanzamiento de esta provincia de Valencia y otras que se han visto afectadas por esta emergencia climática.

Igualmente, también protagonizó otra frase para el mármol, la de «si quieren ayuda, que la pidan», en referencia a las necesidades por las que estaba atravesando la Comunidad Valenciana tras el paso de la devastadora tormenta.

Finalmente, con el turbio asunto de los mensajes de Santos Cerdán publicados por el diario ‘El Mundo‘ y que provocarón una reunión de urgencia en la sede del PSOE en la calle Ferraz, Pedro Sánchez salió con un lacónico «son las 5 y aún no he comido.