Ábalos ‘pone la guinda’ a la campaña del PSOE en Madrid con una zafiedad machista sobre Ayuso

«No eres más tonto porque no te entrenas»

¿Quién no recuerda esa clásica frase que más de un profesor espetaba a sus alumnos cuando estos se empeñaban en acudir a las aulas sin aprenderse las lecciones?

Pues bien, esa frasecita, con una leve adaptación, puede aplicarse la perfección al ministro de Transportes del Gobierno de España.

Simplemente bastaría con suplir la palabra ‘tonto’ por ‘zafio.

José Luis Ábalos, en uno de los últimos mítines de campaña del PSOE, ha dejado a su partido y al candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, a los pies de los caballos.

Al ‘locuaz’ miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez no se le ocurrió otra fórmula para criticar los ejemplos puestos por Isabel Díaz Ayuso sobre lo que signficaba la libertad de Madrid que recurrir a una andanada machista.

La líder del PP, en una entrevista con Carlos Alsina (Onda Cero) había dicho que «libertad era la posibilidad de empezar tu vida de cero y no encontrarte con tu expareja».

Pues bien, vean lo que Ábalos soltó por su ‘boquita de piñón’:

Esto de no encontrarse con el ex yo no sé si tiene más que ve con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex. Pero las probabilidades tienen que ver con una cantidad. Ya sé que también por esto me van a criticar. Tendré dos o tres días de insultos de gente pacífica que apuesta por la convivencia.