Sánchez agranda su ideario liberticida al suspender la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Era feliz con sus ‘Aló presidente‘ de todos los fines de semana durante el estado de alarma.

Pedro Sánchez ha vuelto a dar una nueva vuelta de tuerca a su ideario liberticida al suspender sin explicación alguna la rueda de prensa que debería haber tenido lugar el 3 de julio de 2020 tras la celebración del Consejo de Ministros.

El presidente y su equipo gubernamental han demostrado moverse como peces en el agua cuando al inicio del confinamiento por la pandemia del coronavirus sus ruedas de prensa eran sin periodistas en la sala de prensa de La Moncloa y las preguntas telemáticas eran convenientemente filtradas y censuradas por Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación.

Ahora, ya con dos semanas sin estado de alarma y estando inmersos en lo que pomposamente han dado en llamar ‘nueva normalidad’, el Ejecutivo ya no encuentra tan atractivo eso de salir a dar la cara puesto que los periodistas ya han podido regresa a Moncloa a preguntar sin que el ‘MAO’ de turno haga de censor previo.

Por eso, la decisión de cancelar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 3 de julio de 2020 ha supuesto la airada protesta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM):

Tras el anuncio por parte del Gobierno de la supresión de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que se ha celebrado este 3 de julio de 2020, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) expresa su rotunda condena por dicha decisión, prácticamente sin precedentes, ya fuera el Consejo ordinario u extraordinario. La última ocasión fue tras la reunión de junio de 2014 en la que se aprobó el proyecto de ley orgánica que reguló la abdicación del rey Juan Carlos I, durante el Gobierno de Rajoy.

De hecho, recalca la APM, es que tampoco ha habido posibilidad de cuestionar al Ejecutivo siquiera en el acto en el que Gobierno, patronal y sindicatos firmaron un acuerdo más que relevante para la economía de España:

Los periodistas no han podido preguntar durante el acto de firma del acuerdo entre patronal y sindicatos al presidente Sánchez ni a los representantes de los empresarios y trabajadores por el importante acuerdo alcanzado, ni siquiera han podido acceder a La Moncloa. Solo estaba permitido el acceso a los redactores gráficos. El Gobierno anunció que informaba de los acuerdos adoptados a través de notas de prensa, sin opción a preguntar ni repreguntar; y al ser consultado por periodistas que habitualmente cubren estas ruedas de prensa, argumentó falta de tiempo para su organización.

En una línea que más bien parece la carta a los Reyes Magos, la APM exige al Ejecutivo que no repita esta situación y que sin preguntas no habrá cobertura, algo que a Sánchez no parece importarle mientras tenga de su lado a las terminales mediáticas que ensalcen sus mensajes: