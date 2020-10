‘Triplazo’ tuitero de Alfonso Reyes: sacude a ‘dejado’ Sánchez y a ‘fallones’ Simón e Illa

Si fuese entrenador tendría toda la pinta de ser otro Pablo Laso, con sus broncas épicas, pero que dan un resultado más que efectivo.

Alfonso Reyes, excepcional jugador de baloncesto durante sus años en el Real Madrid, es de los que no se callan la más mínima.

Y con este Gobierno socialcomunista al frente de España, al exdeportista se le ponen los pelos como escarpias al comprobar el pésimo planteamiento que está oponiendo en el partido a vida o muerte contra el coronavirus.

Para Reyes, los principales culpables de que el país esté inmerso en una situación igual o peor que la que se vivió en marzo la tienen tres piezas: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y sus dos ‘expertos’ Salvador Illa, a la sazón ministro de Sanidad, y Fernando Simón, el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias.

El exbaloncestista considera que lo que no puede hacer el mandatario de La Moncloa es dejar todo manga por hombro en esta segunda oleada del coronavirus y pasarle, con todos los respetos, el muerto a las comunidades autónomas.

Asimismo, tampoco comprende como pueden seguir al frente de la gestión sanitaria de la pandemia Illa y Simón que, tal y como ha quedado acreditado, han fallado más que una escopeta de feria.

A buen seguro, si Reyes ejerciera del Pablo Laso del Real Madrid, a los tres hace tiempo que los habría mandado al banquillo.

Ante la gravedad de lo que volvemos a tener encima no se puede delegar todo en otros (CC.AA.). Hay que asumir responsabilidades y no esconder el bulto. Y que no veamos a los 2 de siempre fallando como escopetas de feria, por favor. Expertos de verdad. Cambios, ya.

