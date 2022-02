Colosal troleo a Yolanda Díaz por una ‘confesión íntima’

Una ‘confesión íntima’ de Yolanda Díaz se convirtió en un colosal troleo a través de las redes sociales.

Tras el encuentro con los agentes sociales este lunes 7 de febrero, la ministra de Trabajo intentó venderse como una ‘currante’ y acabó desvelando un dato personal que solo le ha interesado a ella.

Bueno… y a los usuarios de Twitter que han aprovechado para reírse de la vicepresidenta comunista.

Mientras desvelaba que buscará subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros este año, 35 euros más que en 2021, Díaz confesó que: “Me acosté muy tarde el jueves, me levanté muy temprano el viernes y hoy sigo trabajando”.

Unas palabras a las que reaccionó Juan Carlos Girauta, quien encontró cierta similitud con el exlíder de Podemos: “Anda, como Pablo Iglesias, que se acostaba tarde viendo todas las series de Netflix !! Debe ser genético de la ultra-izquierda…”.

Toni Cantó también se sumó a las burlas con un irónico: “Estremecedoras declaraciones de Yolanda Díaz”, mientras que Rosa Díez se llevó las manos a la cabeza con un “de verdad, esto no da para más. No nos lo merecemos”.

Que presume Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno de @sanchezcastejon , que “el jueves se acostó tarde, el viernes madrugó y hoy ( lunes) está trabajando desde la mañana…”. De verdad, esto no da para más. No nos lo merecemos… O si.

Los usuarios de Twitter no han desaprovechado la oportunidad para recordarle a la ministra que ese es el día a día de muchos trabajadores españoles, quienes no presumen de ello.

Las "cosas chulísimas" que hace Yolanda Díaz: "me acosté muy tarde el jueves y me levanté muy temprano el viernes" pic.twitter.com/bDQWDtKN0y

Casi ni sabe decir esa frase. Fíjate que oratoria, me acosté tarde el jueves y levanté temprano el viernes

Pues como todos los españoles que trabajan por un SDM y no por tu sueldo, #YolandaDiaz. Será porque en tu P vida has hecho eso jamás, los vagos es lo que tienen, no trabajan https://t.co/hCelDKM7Dx

— Ante la injusticia y dictadura, desobediencia. (@LosNoEscuchados) February 7, 2022