Axel Kaiser desmonta el socialismo de Pedro Sánchez y el marxismo comunista: «Es un fraude»

El economista Axel Kaiser ofrece una clase magistral en ‘La Segunda Dosis’ de este jueves, 9 de junio de 2022.

En una conversación con Hugo Pereira, realizada en el Hotel Wellington, el economista chileno presenta su libro, ‘El Economista callejero’ y aprovecha para desmontar las teorías socialistas que llevan a la pobreza y que afectan a tantos países iberoamericanos.

Destaca que el auge de estas tendencias se deben a la creencia casi religiosa de que el Estado nos tiene que proveer. «La ves en todas partes. En España, en América Latina, en Alemania, en muchos países”. Considera que esto nos conduce pensar que quien debe resolver nuestros problemas es el Estado.

Un elemento que destaca Kaiser es cómo el empleo publico no productivo es una manera de arruinar, consciente o inconscientemente, a un país. Explica que esta estrategia para “disfrazar las cifras del desempleo en la que empiezas a contratar a la gente, la metes en el Estado y eso significa que tienes personas que no están creando riqueza en el sector privado pero que están viviendo a expensas de esa riqueza creada por los demás trabajadores”.

Destaca que el Estado sobrevive gracias a los impuestos, y que se justifican, “como decía Max Webber, porque es una violencia considerada legítima. El Estado surge del robo, pero nos cuesta aceptarlo por esa creencia de la que hablaba previamente. Hay que entender que no existe como una abstracción, el Estado es Pedro Sánchez, es Pablo Iglesias, son personas que persiguen su propio interés, no persigue el interés del pueblo. Lo que se debe hacer es limitar la capacidad, la voracidad que tienen los políticos que se la dan de generosos porque financian cosas con un dinero que no es suyo”.

Destroza al marxismo

Kaiser logra reventar la tesis marxista de una forma comprensible para cualquier persona. Considera que el marxismo “es uno de los fraudes más exitosos en la historia de las ideas a nivel mundial”.

Explica que toda su estructura teórica se basa en una idea de la explotación, la teoría objetiva del valor, que ni siquiera es original de Karl Marx, “pero que la formuló de manera persuasiva”.

“Esta tesis de que la ganancia del empresario es un valor que ha sido creado por el trabajador, que se le ha extraído y entonces hay una explotación porque le estaría trabajando horas no remuneradas al dueño del capital que se quedaría, se las robaría y empezaría a acumular el capital a partir de ahí, todo esto de forma simplificada”.

Sin medias tintas señala que “eso está completamente mal. No hay un economista serio en el planeta, ni siquiera de los de izquierda, que te defienda esa idea. Quien lo haga es un charlatán y no merece ser llamado economista”.

Incide que sigue existiendo “ese pensamiento de que si hay alguien rico, es porque empobreció a otros. Y lo que te explicó Menguel, Barras, y tantos otros, es que el valor está en la mente de las personas”. Pone de ejemplo el hecho de que un cuadro que hay pintado Van Gogh vale mucho más que uno pintado por otra persona sin importar si se le ha dedicado más tiempo o más materiales. “¿Cómo explica eso la teoría objetiva del valor de Marx?”.