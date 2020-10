Cayetana Álvarez de Toledo reconoce que se vio forzada a votar en contra de la moción de Abascal: «Yo reclamaba la abstención»

No comparte la decisión del Grupo Parlamentario Popular de haber votado en contra de la moción de censura de Santiago Abascal (VOX) a Pedro Sánchez.

Cayetana Álvarez de Toledo, exportavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, reflexionó en la tarde del 22 de octubre de 2020 sobre la decisión de Pablo Casado de cargar contra el partido ‘verde’.

Es evidente que esa deliberación no ha existido. Quiero aclarar que los diputados y senadores no son miembros de una secta, no forman un ejército de clones despojados de conciencia. Tienen conciencia, tienen criterio y sobre todo son capaces de comprender algo muy importante y es que su libertad de expresión es perfectamente compatible con el acatamiento de las decisiones colectivas. Libertad y lealtad son compatibles. Deliberación y disciplina son compatibles. Lo que no tiene mucho sentido por anacrónico y por abusivo es la disciplina sin la deliberación. La autoridad sobre el voto no otorga al partido el monopolio de la voz. Mi voz es mía siempre, mi voto, del partido, casi siempre. Sí, yo me habría abstenido. Y sí, yo he votado en contra de la moción de censura de VOX por respeto a la decisión colectiva. Pero la disciplina de voto es compatible con la libertad de expresión.