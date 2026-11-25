Desmontado.

El periodista Vicente Vallés ha retratado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por usar de forma torticera tanto el Consejo de Ministros como la Diputación Permanente y el BOE al aprobar una auténtica cascada de medidas populistas para intentar comprar votos a última hora.

El presentador de Antena 3 Noticias 2 destaca que, si bien es cierto que todos los gobiernos han impulsado medidas electoralistas en plena campaña, lo que estamos viendo es un abuso de esta práctica que sobrepasa todos los límites:

«Todos los gobiernos, da igual de qué partido, han aprovechado los consejos de ministros en las campañas electorales. Ninguno ha evitado la tentación de utilizar el dinero del contribuyente para hacer regalos a aquellos votantes a los que quisieran seducir en el último momento. La diferencia con lo que ha ocurrido en esta campaña no es tanto el qué, sino más bien el cómo y el cuánto».

Resalta que «sin pudor alguno» han aprobado ingentes cantidades de dinero, pese a ni siquiera haber presentado presupuestos en los últimos cuatro años y tener una deuda pública disparada.

Otro elemento que destaca es que mucho de ese gasto repercutirá en los empresarios y autónomos, lo cual venderán a sus votantes como un ‘palo’ a los grandes capitales, pero, en realidad, aproximadamente el 99,8 % del tejido empresarial en España son pymes, de acuerdo a datos oficiales.

«A eso se une que algunos beneficios sociales que hoy ha decretado el Gobierno no se van a pagar con dinero del Estado, sino que lo pagarán los empresarios y los autónomos. Es una especie de invito yo, pero pagas tú. Solo hoy el Consejo de Ministros ha lanzado todas estas medidas que ven, que se suman a las muchas más que ya se habían aprobado en los consejos de ministros ordinarios y extraordinarios de las últimas semanas».

Vallés culmina con exquisita ironía al citar la respuesta de Moncloa, según la cual esto «nada tiene que ver» con las elecciones de este 29 de noviembre.