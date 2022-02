Eduardo González Viaña: «Soy un emigrante permanente»

Para el laureado escritor peruano Eduardo González Viaña, (Chepén, Perú), ser inmigrante no le es un tema indiferente. Ha vivido una gran parte de su vida fuera de la tierra que lo vio nacer. Y así se autocalifica: «Soy un emigrante permanente. He vivido la mayor parte de mi vida fuera del Perú. Pero físicamente, pero eso en la realidad me ha hecho estar más cerca del Perú».

Autor de más de 60 libros, entre ensayos y novelas, profesor emérito de la Universidad de Oregón (EE.UU) y finalista del Premio Planeta (2016), González Viaña, es desde el pasado mes de octubre del 2021, el nuevo Agregado Cultural de la Embajada del Perú en España.

Conversamos con el autor de «Vallejo en los infiernos» en el plató de Periodista Digital sobre el concurso de testimonios sobre inmigración que ha convocado la Agregaduría cultural entre los peruanos residentes en la Madre Patria, y sobre su amplia y exitosa vida literaria. Ver vídeo

ACERCA DEL CONCURSO DE TESTIMONIOS

La Embajada del Perú en el reino de España, a través de la Agregaduría Cultural convoca este concurso que tiene como objetivo lograr la confrontación de experiencias y la solidaridad entre los peruanos establecidos en España al igual que fomentar la creatividad y la práctica de la escritura entre ellos.

1.- Pueden participar los peruanos e hijos de peruanos residentes en España que tengan más de 16 años cumplidos.

2.- Cada participante podrá enviar un testimonio en el que relate su experiencia migrante, su llegada al país, la lucha por su legalidad, el logro de un empleo, la relación familiar y/o las comunicaciones

y el establecimiento de lazos amicales con la comunidad española.

3.- El testimonio tendrá un mínimo de cinco y un máximo de quince páginas en caracteres Bookman de 12 puntos y con 1.5 espacios de interlíneas.

4.- Los testimonios en cualquiera de sus formatos pueden ser enviados por correo electrónico a la dirección testimoniosdelperu@gmail.com, y serán identificados con seudónimo. Un documento aparte contendrá los datos del participante y solamente podrá ser leído en caso de que el autor

obtenga uno de los premios.

5.- En el texto de identidad, los participantes deberán incluir su nombre completo, dirección y número de teléfono

6. Los testimonios ganadores serán posteriormente publicados en una página web, o en formato de libro.

7.- Premios: Un jurado compuesto por el agregado cultural, un escritor peruano residente en España y tres profesores de la Asociación Internacional de Peruanistas, entidad internacional con sede en Boston, discernirá los premios para los 3 primeros y menciones para el número que corresponda.

8.- El plazo para la recepción de los trabajos vence el viernes 1 de julio a las 18h00.

9.- Los galardones contendrán, además del diploma correspondiente:

• Primer premio: 3 mil euros.

• Segundo premio: una tablet.

• Tercer premio: una colección de libros.

10.- Los ganadores de menciones honrosas recibirán también los diplomas correspondientes, y sus textos serán también publicados.

Los premios han sido donados por el empresario minero Eduardo Rabines Llontop, primer premio, el Consulado General de Madrid, segundo premio, y el Fondo de Cultura Económica, Tercer Premio.

es un escritor, catedrático, periodista y diplomático peruano, autor de novelas, cuentos y artículos periodísticos. Es también un activista que presenta sus libros y da conferencias en universidades, teatros y otros centros culturales y laborales de los Estados Unidos donde defiende el derech de los inmigrantes hispanos a vivir en ese país y a conservar la magia de hablar español. En 1993, comenzó a trabajar como catedrático en Western Oregón University y desde 2015, es Emeritus Professor de la misma casa de estudios. También ha sido profesor visitante en otras universidades como U.C. Berkeley, Dartmouth College, UIC de Barcelona, Willamette University y colaborador de honor de la Universidad de Oviedo. Su novela “El corrido de Dante”, es considerada un clásico de la literatura de la inmigración. Esta obra obtuvo el Premio Latino Internacional 2007 de los Estados Unidos.