Huevos Benedictinos: La técnica de los reyes del brunch

Los efectos de la globalización nos ha aportado un nuevo concepto gastronómico: El brunch.

Es la denominación anglosajona a lo que nosotros llamaríamos un desayuno tardío o una comida a última hora de la mañana. Se trata de un almuerzo más o menos frugal que puede realizarse entre las 10 y las 13 horas, es decir, la unión entre el desayuno, breakfast y el almuerzo, lunch.

Esta receta la puedes hacer en casa de la manera más sencilla aprendiendo su técnica.

Los huevos Benedict o Benedictinos y junto con las famosas tostadas francesas, serían uno de los pilares básicos de cualquier brunch perfecto, al más puro estilo anglosajón.

Existen varias versiones sobre el origen de este plato, la que nos remonta más atrás en el tiempo es la que asegura que fue E.C. Benedict, a principios del siglo pasado, el creador de esta receta.

Craig Claiborne publicó en The New York Times Magazine, en 1967, una carta de Edward P. Montgomery, donde este relataba la procedencia de este plato y su conocimiento de la receta a través del E. C. Benedict, amigo de su familia.

Lo que no conocías sobre el huevo

El huevo forma parte de nuestra dieta desde hace cientos de años y en la actualidad se emplea en todo tipo de recetas de cocina.

Sin embargo, muchas de sus características y propiedades son totalmente desconocidas para la mayoría de las personas.

El color de la yema: depende de la alimentación de la gallina. Cuanto más intenso sea el amarillo, que a veces puede llegar hasta a ser naranja, mejores banquetes de maíz y alfalfa se habrá zampado mamá gallina. Eso sí, no te creas todo lo que veas: en la producción artificial se tira de colorantes.

depende de la alimentación de la gallina. Cuanto más intenso sea el amarillo, que a veces puede llegar hasta a ser naranja, mejores banquetes de maíz y alfalfa se habrá zampado mamá gallina. Eso sí, no te creas todo lo que veas: en la producción artificial se tira de colorantes. Cómo saber si un huevo es fresco: Este producto está formado en gran parte por agua. Como su cáscara es porosa, a medida que pasa el tiempo, parte de ella se escapa en forma de vapor a través de esos poros y es sustituida por aire, de forma que el huevo va perdiendo calidad. Para saber si un huevo es fresco, basta con sumergirlo en agua. Cuanto más flote, menos fresco es. Si sube hasta la superficie, es mejor no consumirlo.

Este producto está formado en gran parte por agua. Como su cáscara es porosa, a medida que pasa el tiempo, parte de ella se escapa en forma de vapor a través de esos poros y es sustituida por aire, de forma que el huevo va perdiendo calidad. Para saber si un huevo es fresco, basta con sumergirlo en agua. Cuanto más flote, menos fresco es. Si sube hasta la superficie, es mejor no consumirlo. ¿Hay alguna diferencia entre los huevos morenos y los blancos? Para nada. «La diferencia de color de los huevos, viene determinada por la gallina: las gallinas marrones ponen huevos morenos y las blancas, huevos blancos». Fácil y sencillo.

Para nada. «La diferencia de color de los huevos, viene determinada por la gallina: las gallinas marrones ponen huevos morenos y las blancas, huevos blancos». Fácil y sencillo. ¿Es seguro comer un huevo si su cáscara presenta grietas?: No es recomendable, ya que esas grietas pueden permitir el paso de microorganismos patógenos que podrían provocar diversas enfermedades. En algunos casos las grietas son perfectamente visibles, pero no siempre es así. Para detectar tanto las grietas apreciables a simple vista como las que no lo son, las industrias que se dedican a la clasificación y envasado de huevos utilizan un ovoscopio, que no es más que un aparato que consta de una superficie iluminada con luz intensa.

No es recomendable, ya que esas grietas pueden permitir el paso de microorganismos patógenos que podrían provocar diversas enfermedades. En algunos casos las grietas son perfectamente visibles, pero no siempre es así. Para detectar tanto las grietas apreciables a simple vista como las que no lo son, las industrias que se dedican a la clasificación y envasado de huevos utilizan un ovoscopio, que no es más que un aparato que consta de una superficie iluminada con luz intensa. Según la página de elhuevo.org, «Un huevo fresco debe venderse al consumidor en los 21 días posteriores a la fecha de puesta, aunque se puede consumir hasta la fecha de consumo preferente indicada en el estuche, que es 28 díasdesde el día de la puesta».

Ingredientes para la salsa holandesa

150 gramos de mantequilla

Un limón

Un poquito de agua fría

Sal

y 3 huevos

Para escalfar o pochar los huevos: