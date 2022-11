Mujaddara, (arroz con lentejas), receta árabe ✔️

La receta de Mujaddara es popular en Israel, Líbano, Jordania, Palestina, Egipto y Siria, (pero en estos dos últimos países se llama «mudardara»).

Es un plato muy antiguo, que hoy diríamos es «apto para veganos». En el pasado muchas recetas, no llevaban carne, no por falta de ganas, más bien por necesidad. La carne era un alimento caro que no estaba al alcance de las clases más modestas.

El nombre del plato se traduce como “picado de viruela”, que hace referencia a las lentejas que salpican el arroz.

Historia de la receta de mujaddara

Mujaddara es uno de los platos más antiguos de Oriente Medio. La receta más antigua registrada aparece en un libro de cocina de 1226 d. C. titulado «Kitab al Tabikh», que significa «El libro de los platos’ (Chovanec).

La receta era de origen humilde, se originó para proporcionar la máxima cantidad de calorías y nutrientes por un costo mínimo. Se servían durante las celebraciones.

Se desconoce su país de origen, pero es muy popular en en Mediterráneo oriental y en otros países como en Egipto.

La mujaddara es una receta popular entre la comunidad judía ortodoxa, se cocina al menos uno o dos días por semana, lo consumen caliente los jueves por la noche o frío los domingos por la mañana. Por otro lado, los cristianos árabes, comen mujaddara durante la Cuaresma, para cumplir con el precepto de evitar la carne durante esta época.

Cómo hacer mujaddara

Ingredientes

Arroz basmati – 200 g

Lentejas cocidas de bote– 160 g

Dientes de ajo pelados – 4 unidades

Agua –1200 ml

Cebollas – 2 unidades

Hojas de laurel – 2 unidades

Comino molido- ½ cucharadita

Aceite de oliva virgen –75 ml

Pimienta negra – al gusto

Sal – 1 cucharadita

Cilantro fresco o perejil – al gusto

Para acompañar

Yogur natural o griego

Salsa picante shatta o zhoug o salsa de chile

Preparación

En una olla agrega el agua, el ajo picado, las hojas de laurel, el comino, la sal y la pimienta negra. Mezclar y llevar a ebullición a fuego medio. Cuando el agua hierva añadir el arroz. Tapar y cocinar removiendo de vez en cuando durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo añadir las lentejas y dejar que vuelva a hervir el agua. Cubrir la olla reducir a fuego bajo y cocinar hasta que se absorba el líquido y tanto el arroz como las lentejas estén tiernos. El tiempo aproximado es de 20-23 minutos. Mientras se cocinan el arroz y las lentejas, pelar y cortar en rodajas finas las cebollas. Añadir cinco cucharadas de aceite a una sartén, cuando esté caliente sofreír las cebollas durante unos 2.5 minutos o hasta que veas que comienzan a dorarse. Baja el fuego y deja que las cebollas se caramelicen, (aproximadamente unos 15 minutos) Forra una bandeja o tabla con papel de cocina. Con una espátula retira las cebollas caramelizadas de la sartén y déjalas sobre el papel de cocina. Espolvorea un poco de sal y deja reposar. Cuando las lentejas y el arroz se hayan cocido, escurrir el exceso de agua, ladeando la olla (si es que aún tienen agua). Coloca la olla fuera del fuego, pon un paño de cocina sobre la olla, (esto lo hacemos para que absorba el vapor), y luego la tapa correspondiente. Dejar reposar 10 minutos. Retira la tapa y las hojas de laurel. Añade la mitad de las cebollas caramelizadas, y el cilantro o perejil picados. Reservar el resto de las cebollas para decorar. Remover el arroz suavemente con un tenedor. Probar y ajustar el punto de sal y pimienta, si fuera necesario. Colocar la mujaddara en una fuente o ensaladera. Cubrir con el resto de las cebollas caramelizadas. Servir caliente o tibio acompañado de yogur o salsa picante.

