¿Has probado la moussaka o musaka auténtica, la receta original? Posiblemente uno de los platos griegos más conocidos, que parece no surgió en Grecia sino en Bizancio en el siglo XII.

La moussaka es una especie de lasaña que en lugar de láminas de pasta usa berenjenas y calabacines.

La textura sedosa de las berenjenas unidas a la cremosa bechamel, hacen de esta receta todo un manjar. En Periodista Digital, te contamos el paso a paso de esta receta griega, y otra receta de musaka en versión vegana.

¿Cuál es el origen de la Moussaka?

No existe una única teoría sobre el origen de la moussaka, culturas como la persa, la árabe o la turca tienen recetas con berenjenas. Una de estas teorías es que surgió gracias a Otón I, el primer rey de Grecia que gobernó desde 1832 a 1862.

Otra hipótesis se basa en Otón I de Grecia, príncipe de Baviera, que fue designado en la Conferencia de Londres en 1832 como primer rey de Grecia. La teoría afirma que el mandatario se trasladó a Grecia y se llevó a cocineros alemanes para que cocinaran platos que fueran de su agrado.

Otra teoría, afirma, que los árabes crearon la moussaka en el mundo cuando introdujeron la berenjena. Los orígenes árabes de la moussaka griega pueden estar relacionados con el musakhkhan levantino.

Parece que en el Kitab al-Tabikh, un libro de cocina árabe medieval, aparece una receta que podría ser un antecedente de la receta de moussaka. En la actualidad esta receta es un plato común en el Líbano y en el mundo árabe.

Sin embargo aún hay otra teoría ,sobre el origen de la moussaka, en este caso más moderna.  Se le atribuye la idea de este plato, a Nikolaos Tselementes un chef griego famoso en los años 20.

El chef quería eliminar la influencia oriental y europeizar la cocina griega. Por eso introdujo recetas que llevaban salsa bechamel, como la moussaka.

Moussaka, receta original

El plato lleva muchos ingredientes y varias fases, pero si repasas la receta te das cuenta que no es difícil. Además varios de los pasos los puedes hacer previamente, como el relleno, una receta ideal para compartir porque cunde mucho.

Ingredientes

Berenjenas – 3 unidades

Calabacines – 2 unidades

Patatas – 2 unidades

Aceite de oliva – 100 ml

Vino tinto – 125 ml

Queso rallado – 80 g

Para el relleno de carne picada

Carne picada mixta – 400 g

Cebolla – 1 unidad

Hola de laurel – 1 unidad

Dientes de ajo – 2 unidades

Canela – ¼ de cucharadita

Pimienta – al gusto

Tomate natural triturado – 400 ml

Azúcar – una pizca

Para la bechamel

Harina de maíz o Maicena – 60 g

Mantequilla – 60 g

Leche – 500 ml

Nuez moscada – una pizca

Huevo – 1 unidad

Sal- al gusto

Pimienta- una pizca

Para el sofrito de carne picada

Añadir aceite de oliva a una cazuela, cuando esté caliente freír la carne picada con un poco de canela (le aporta aroma).

A medida veas que, la carne cambia de color incorpora la cebolla picada, la hoja de laurel y los dientes de ajo. Esperar unos tres minutos para ablandar la cebolla.

Esperar unos tres minutos para ablandar la cebolla. Agregar el vino tinto y dejar que se cocine durante unos 4 minutos.

A continuación incorpora el tomate triturado, la pizca de azúcar para equilibrar la acidez. Dejar que se cocinen estos ingredientes durante 15 minutos a fuego medio.

Para la bechamel

Añadir en un recipiente la mantequilla y la harina. Remover con unas varillas de cocina para que la harina forme como ‘migas’ y nos vaya tomando un color dorado.

Agregar poco a poco la leche, un poco de nuez moscada, sal y pimienta .

. Remover la bechamel para que se vaya integrando.

Cuando comience a hervir notarás que va espesado, sigue batiendo con las varillas.

Cuando la bechamel tenga una textura cremosa y no se pegue a las paredes del recipiente apagar el fuego.

Agregar un huevo, que le dará más consistencia a la salsa, mezclar con las varillas para integrar. Reservar.

Las verduras

Cortar en láminas las berenjenas, las patatas y los calabacines. Las berenjenas y calabacines los pondremos en una bandeja de horno. Agregar un poco de sal y aceite de oliva, cubrir con papel de aluminio y hornear durante 15-20 minutos a 200 grados .

Agregar un poco de sal y aceite de oliva, cubrir con papel de aluminio y hornear . Las patatas para ablandarlas las colocamos en el microondas cubiertas con papel film durante 5 minutos a máxima potencia.

Preparar una sartén con aceite y freír las patatas hasta que estén ligeramente doradas. Dejar que escurran en un papel de cocina.

Montar la moussaka

En una fuente de horno, añade una capa de patatas, a continuación otra de berenjenas y de calabacines. Reserva varias lonchas de berenjenas para luego.

Espolvorea un poco de queso rallado.

A continuación el sofrito de carne picada sobre las verduras. Alisar bien.

Colocar encima varias lonchas de berenjenas.

Verter la bechamel y espolvorear queso rallado. Hornear durante 45 minutos a 180 grados.

Musaka vegana

No es la receta original, pero sí una alternativa para quien no come carne ni alimentos de origen animal.

Ingredientes

Para las capas de berenjena:

Berenjenas – 2 unidades

Aceite de oliva – 2 cucharadas

Sal y pimienta al gusto

Para las capas de lentejas:

Lentejas cocidas – 250 g

Cebolla –1 unidad

Calabacín – 1 unidad

Zanahoria – 1 unidad

Dientes de ajo –2 unidades

Canela – ½ cucharadita

Orégano – ½ cucharadita

Aceite de oliva – 2 cucharadas

Tomate frito –2 cucharadas

Vino tinto – 150 ml

Agua – 150 ml

Caldo de verduras –2 cucharadas

Para la capa de patata y bechamel:

Patatas – 2 unidades

Margarina vegetal – 40 g

Harina – 60 g

Leche de soja o almendras – 500 ml

Queso vegano – 50 g

Nuez moscada – al gusto

Preparación

Precalentar el horno a 180º. Preparar una fuente de horno cuadrada o rectangular. Rebajas 1.591 Opiniones Kitchen Craft Master Class - Fuente de horno rectangular (superficie antiadherente, 39 x 28 x 7 cm)

Cortar las berenjenas en rodajas de aproximadamente ½ cm de grosor. Frotar las berenjenas con un poco de aceite de oliva por ambos lados. Salpimentar al gusto. Trocea la cebolla, el calabacín y la zanahoria. Pela y trocea también los dientes de ajo. Añade aceite de oliva a una olla, cocina la cebolla y la zanahoria durante 4 minutos. Agrega el calabacín y cocina otros 3 minutos. Finalmente añade el ajo y sofríe tan solo un minuto o hasta que comience a dorarse. Añade la canela, el orégano, y el tomate frito. Remover para que se mezcle. Incorpora las lentejas cocidas junto al vino tinto. Sube el fuego para que hierva, luego reduce a fuego lento. Pasados unos 3 minutos, añade el agua y el caldo de verduras. Sazonar con sal y pimienta. Tapar la olla y cocinar a fuego lento durante 15 minutos, o hasta que comience a espesar. Mientras se cocinan las lentejas, poner otra olla al fuego con agua, pelar y cortar las patatas en rodajas gruesas. Añadir las rodajas durante 8-10 minutos o hasta que estén casi cocidas pero sin romperse. Escurrir y reservar. Añade a una sartén la margarina vegetal a fuego lento, luego incorpora la harina y remueve con suavidad durante 2-3 minutos. Añade la leche vegetal poco a poco removiendo con la cuchara hasta obtener una salsa espesa. Sazonar bien con sal y pimienta. Retirar del fuego, añadir la nuez moscada y remover. Sazonar con un poco de queso vegano , (opcional). Para formar las capas de moussaka, coloca la mitad de las rodajas de berenjena en el fondo de la fuente de horno, a continuación añade la capa de lentejas. Agrega ahora una capa de patatas cocidas, luego otra de lentejas y finaliza con una capa de berenjenas. Verter la bechamel vegana. Introducir en el horno y hornear durante 30 minutos a 180º. Colocar en la parte alta del horno y gratinar durante 5 minutos a 180º. Sacar del horno y dejar reposar unos minutos antes de servir.

También te puede interesar

¿Te ha gustado la receta de moussaka? En Facebook tienes más para escoger