Jesús Murciego: “En el PSOE no se mueve nadie por miedo”

Jesús Murciego (Demos TV) denuncia el grave problema de partitocracia que tenemos en España.

Lo cierto es que cada institución que el PSOE toca, la corrompe. La Fiscalía, el CIS o la mesa del Congreso y el ‘pucherazo’ de Meritxell Batet.

Afirma Murciego que no hay control de poder ni separación de poderes. “El legislativo embiste en el debate de investidura al Ejecutivo, se reparte en judicial, y los diputados no tienen ningún control cuando se hace una lista, nadie controla lo que se mete en la lista”, explica.

Un ejemplo claro es lo que ha ocurrido con los dos diputados de UPN, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, quienes siguieron su propio camino en discordancia con la dirección de su partido y votaron que «no» a la reforma laboral y se les ha abierto un expediente.

Así pues, la disciplina de partido, según la Constitución es ilegal, hay un artículo, que es el 67.2, que prohíbe el mandato imperativo.

“El mandato imperativo es que tu jefe de partido te imponga, impere sobre ti, porque el escaño es propiedad tuya, el acta de diputado es personal e intransferible, eso es ilegal, realmente lo que están haciendo es un atropello inconstitucional, porque lo que han hecho estos señores es lo normal”.

Asimismo, recuerda Murciego que, a Theresa May, «le votaron en contra» los parlamentarios de su partido en varias ocasiones y “no pasó nada”, es lo habitual ya que cuando la dirección quiere apoyar algo que va en contra de la voluntad popular, el parlamento se revuelve, “lo habitual, ahora, aquí en España que tenemos un sistema que es un rodillo, en el PSOE no se mueve nadie por miedo, no porque estén de acuerdo, sino porque el poder lo tiene el jefe de partido y no el diputado de cada distrito”.