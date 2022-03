Cárdenas advierte que Sánchez podrá acabar trabajando para Venezuela, como Zapatero o Garzón

Javier Cárdenas lanzó un duro pronóstico en el programa Levántate Ok de este 15 de marzo de 2022 de lo que puede ser el futuro de Pedro Sánchez una vez que acabe su etapa como presidente del Gobierno.

Tras recordar que al socialista “pactar con criminales le va bastante”, no descartó que siga los pasos de José Luis Rodríguez Zapatero o Baltasar Garzón y ofrezca sus servicios a un régimen como el de Venezuela una vez que salga de Moncloa.

Si bien admite que “no se sabe cuánto le pagan”, pone sobre las mesas las confesiones de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, que señaló al expresidente socialista por tener una mina de oro en Venezuela a su nombre. Algo que ya había adelantado Piedad Córdoba en una entrevista donde se fue de la lengua.

“Entre lo que dice Zapatero y lo que dice el exjefe de Contrainteligencia, me quedó con el segundo. No porque me parezca mejor persona. Me parece un cerdo por trabajar con una dictadura, pero es evidente que nadie trabaja de gratis para una narcodictadura como la venezolana”.