Cárdenas amaga con destapar la amenaza velada que le hicieron desde el Gobierno Sánchez

Segunda entrega semana de Javier Cárdenas con su podcast Levántate Ok de Periodista Digital.

El comunicador barcelonés comentó este 29 de marzo de 2022 la amenaza velada que en su momento recibió desde el Gobierno de Pedro Sánchez para que rebajara el tono en determinados asuntos.

El periodista, curtido ya en una y mil batallas, fue bien claro al respecto:

Un día os contaré, al hilo de esa amenaza velada o no tan velada, porque en realidad era una amenaza en toda regla. Ellos sonrieron y dijeron, ‘no hombre, no’. Gente que está en el Gobierno. Yo no lo entendía, honestamente. ¿Qué más quieren? Han conseguido que me echaran de Europa FM y al mes le dieron a Europa FM y al grupo 18 millones de euros de subvención. ¿De subvención de qué? Pero si tienen 240 millones de euros de beneficio. Evidentemente los favores se han de pagar. Ahora entiendo por qué me hicieron aquella amenaza ridícula. Me tienen que conocer ya un poquito y que no acepto más cafés con ellos.