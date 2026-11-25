A cuatro días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el censo exterior y el voto por correo acumulan sospechas que el propio Tribunal Supremo ha convertido en indicios racionales de irregularidades de gran relevancia. No son teorías conspirativas: son cifras oficiales, autos judiciales y casos concretos que combinan la ley de nietos, nacionalizaciones dudosas en Marruecos y el sistema postal.⁠

El Tribunal Supremo ha mantenido la suspensión del voto para 113.326 electores del Censo de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad por la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. De los más de 163.000 expedientes revisados, solo 901 (un 0,55 %) pudieron acreditar con certificado consular que eran descendientes de exiliados políticos. El resto se nacionalizó bajo la instrucción de octubre de 2022 firmada por Sofía Puente (entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente), que estableció una presunción de exilio para quienes salieron de España entre 1936 y 1955 sin exigir prueba individual de motivos políticos.⁠

El alto tribunal ha sido contundente: permitir su participación dañaría la veracidad, objetividad y transparencia del proceso. Además, otros 189.678 descendientes de esos nacionalizados sí podrán votar, aunque la propia Sala reconoce que pesan sobre ellos las mismas irregularidades y que, de haberse pedido a tiempo, la suspensión debería haberse extendido. El Gobierno dilató la depuración del censo, y el resultado es que España vota con casi 200.000 electores bajo grave sospecha de acceso irregular al sufragio exterior.⁠

A esta cifra se suman denuncias específicas sobre cerca de un millar de nacionalizaciones en consulados del norte de Marruecos (Tánger, Tetuán y Nador). Según fuentes conocedoras del proceso, se concedieron derechos de voto a personas presentadas como exiliados del franquismo que, en la práctica, se habrían “refugiado” en zonas del protectorado español controladas por el propio régimen de Franco entre 1912 y 1956. Tetuán era capital administrativa del protectorado; Nador formaba parte del Rif español; Tánger tuvo fuerte influencia española e incluso fue ocupada militarmente por Franco en 1940-1945. La instrucción de Puente cubría precisamente el periodo 1936-1955, lo que convierte en absurda la tesis de un exilio político hacia territorios administrados por el dictador.⁠

Estos casos se suman a otros denunciados (mexicanos sin vínculo real con la Guerra Civil, supuestos residentes en municipios que no existían en la época franquista, etc.) y refuerzan la acusación de que la instrucción convirtió la ley en un coladero.

En paralelo, el voto por correo —con más de 1,09 millones de solicitudes admitidas— sigue siendo el punto débil más mencionado por la oposición. Isabel Díaz Ayuso pidió evitarlo y Santiago Abascal alertó de un posible “robo” de las elecciones. No se trata solo de retórica: hay antecedentes reales de compra de votos por correo vinculados a tramas locales con participación de dirigentes del PSOE o aliados (Melilla 2008, con condena firme; investigaciones en Mojácar, Melilla, Albudeite o Albaida del Aljarafe en comicios posteriores). La UDEF y la UCO han documentado contratos públicos irregulares, pagos en efectivo a electores y movimientos hacia oficinas de Correos.⁠

El sistema tiene garantías (identificación al solicitar y al depositar el voto, introducción en urna al final de la jornada), y fact-checkers recuerdan que no hay pruebas de un fraude masivo a escala nacional en elecciones generales. Sin embargo, el volumen actual, la opacidad denunciada y el historial local mantienen las dudas abiertas, especialmente cuando el censo exterior ya arrastra irregularidades certificadas por el Supremo.

El 29-N llega con un censo exterior parcialmente depurado de forma tardía, con decenas de miles de votos habilitados pese a indicios de irregularidad reconocidos por el Supremo, con casos surrealistas de “exilio” en Marruecos y con un voto postal que arrastra sombras históricas. No se trata de afirmar un pucherazo consumado, sino de constatar que las garantías de limpieza del proceso han quedado en entredicho por decisiones administrativas del Gobierno y por la incapacidad material de corregirlas a tiempo. Las urnas hablarán, pero las dudas sobre Marruecos, los nietos y Correos no se disipan con un simple recuento.