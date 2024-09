Cepeda avisa de la última hora del caso Begoña que ha hecho encender las alarmas: “Me mosquea”

El abogado Juanma Cepeda ha participado en La Retaguardia de este lunes, 17 de septiembre, para conversar con Eurico Campano sobre las últimas novedades del caso Begoña.

En el plató de PERIODISTA DIGITAL, ha detallado que la sala 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictaminado que el 30 de septiembre dictaminará su resolución sobre los recursos presentados por el abogado de la esposa del presidente. También comenta que el magistrado que lleva la sala ha hecho algo que le ha sorprendido y mucho: ha pedido al juez Peinado que le mande copia de la totalidad de la causa.

“Cuando alguien presenta un recurso de apelación en la mitad de la instrucción, como aquí, en la mitad de un período de investigación de algo en los juzgados, además del recurso donde explica las causas del porqué recurre, como sabe que la Audiencia Provincial no es conocedora de lo que ha pasado en el procedimiento, en la presentación une la documentación del sumario que entiende que es pertinente. Eso, me imagino que el abogado Camacho y el fiscal cuando presentaron su recurso también incluyeron el ‘testimonio de particulares’. Me sorprendería que no los hayan presentado”.