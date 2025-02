Abascal le reprocha a Sánchez su nefasta política internacional, su relación con Trump y su chulería insoportable: «Meloni cae bien y usted cae mal»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afeado al presidente de Gobierno por su mala política internacional que nos ha alejado de los socios históricos y nos ha acercado a países con regímenes totalitarios y dictatoriales.

En este sentido, incidió en su cercanía con el presidente colombiano, Gustavo Petro, que hace poco reivindicó la cocaína; la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero haciendo de embajador no oficial; grupos terroristas como Hamás e incluso, con Vladímir Putin, a quien compramos cada vez más gas pese a que sigue con su guerra de agresión contra Ucrania.

También resalta los vínculos con Marruecos, del que considera que debe ser aliados pero no tener la relación de sumisión que tiene Sánchez con ellos, fomentando el campo magrebí mientras destruye el español. “Parecen nuestros amos”.

En cuanto esta política internacional, Abascal ha hecho hincapié en su consecuencias por acciones como el pacto verde, al que define del gran arancel contra la industria contra el campo y contra el transporte en España.

Y justamente sobre aranceles terminó su intervención, haciendo referencia a una de las medidas que mayor impacto internacional ha tenido por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Además, ha criticado la actitud del socialista con el nuevo mandatario al que ha atacado constantemente en lugar de aplicar la democracia.

“Ojalá no lleguen esos aranceles anunciados y añadidos a los suyos desde Estados Unidos, pero si llegan será por su culpa. Será por su beligerancia, señor Sánchez. Sí, porque el señor Trump ha dicho que va a exhibir a Italia de los aranceles porque Meloni le cae bien. Y usted, en vez de ser mínimamente diplomático, se ha puesto chulo. Es muy sencillo, Meloni cae bien y usted cae mal. No me extraña. Tendremos aranceles por su culpa. Y si no los tenemos, será a pesar de usted”.