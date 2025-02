Xabier Fortes, acorralado: Brutal Bertrand Ndongo cosiendo a preguntas al ‘comisario’ de TVE

Está claro que a Xabier Fortes le gusta preguntar y no ser él quien sea el preguntado.

El periodista de TVE, presentador de ‘La Noche en 24‘ y uno de los ‘comisarios’ que pulula por la casa y que estuvo encabezando, por ejemplo, los llamados ‘viernes negros’, huyó como un conejo cuando apareció nuestro compañero Bertrand Ndongo para que simplemente respondiera algunas cuestiones sobre la televisión pública.

El presentador trató de esquivar todas y cada una de las preguntas lanzadas por Periodista Digital, llegando incluso a parapetarse en el manido truco de simular que le entraba una llamada.

Pero Ndongo, inasequible al desaliento, siguió detrás de Fortes de manera insistente.

Así fue el desarrollo de toda la escena:

El presentador dijo que no tenía nada que decir:

A lo que Bertrand le recordó lo obvio:

Fortes, a lo suyo:

El reportero de Periodista Digital siguió con sus preguntas:

Y ya Fortes sacó a relucir su ‘exquisitez’ en las formas:

Bertrand Ndongo dejó claro que no iba a arrugarse ante el periodista de TVE:

¿Me informo mal? Me ha dicho que me informo mal, pero no sé exactamente en qué lado me he informado mal. Disculpa, ¿en qué me he informado mal? 30 millones de pérdidas de pérdida ¿Me he informado mal? Pues nada.