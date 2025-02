Bertrand Ndongo detalla cómo le acosan en el Congreso los periodistas palanganeros: “No podéis ni imaginar, es repugnante”

Luego de un vergonzoso acto de otros periodistas que cubren el Parlamento en su contra se han pronunciado.

Bertrand Ndongo y Vito Quiles han respondido a los periodistas palanganeros que les acosan y señalan a diario, como parte de la operación de acoso y derribo del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez contra al prensa crítica.

Los mismos que hacen preguntas complicadas a Óscar Puente como cuál es su canción de Taylor Swift favorita, han criticado a los reporteros con un cartel que rezaba “señalar no es periodismo”, haciendo alusión a las críticas de los reporteros luego de que una reportera de laSexta le ordenase a un cámara del Congreso de los Diputados ubicado uno de los pasillos que no grabara el momento en que Quiles le preguntaba al ministro Ángel Víctor Torres sobre las pruebas de un viaje a Canarias que es clave, al ser señalado por Víctor de Aldama.

Tanto Ndongo como Quiles han hecho un repaso de todas las veces que ellos han sido señalados e insultados por ministros, por personas en manifestaciones e incluso por otros periodistas, sin que nadie haya salido a defenderles ni montar un ‘numerito’ con una frase con la que se retratan.

En este sentido, se han “sumado” a la protesta de los demás periodistas parlamentarios. ‘Señalar no es periodismo’ por lo que inciden en que otros profesionales se encarguen y dediquen tiempo a atacar su credibilidad, e insultarles llamándoles “fachas”, “gorilas” o defender que les digan “saco de mierda” o les tomen fotos en sitios indebidos, tampoco lo es.

“Nos sumamos a vuestra propuesta, queridos amigos de la APP, y lo decimos alto y claro, señalar no es periodismo, así que dejar de señalarnos de una maldita vez y permitid que hagamos nuestro trabajo como los demás.

Las instituciones no son vuestras, nosotros trabajamos para medios de comunicación que tienen una representación y nos siguen más personas que a vosotros y nos ven más personas que a vosotros. Millones de personas que nos ven, que nos siguen y les gusta lo que hacemos. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y animamos a toda la gente que nos sigue, que denuncie lo que está pasando aquí: hay una recogida de firmas de los que se llaman periodistas del Congreso para echarnos pero no lo vamos a permitir. Libertad de prensa y sí, efectivamente, no hay que señalar, eso no es periodismo”.