Ni el incienso ni los amuletos salvarán a Pedro Sánchez: irá al banquillo

La Semana Santa ha terminado, pero el calvario judicial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apenas comienza.

Una decena de causas penales acosan al presidente desde todos los frentes: las causas salpican a su Ejecutivo, a su partido y a su círculo íntimo.

Ya las excusas de que son casos aislados, «bulos» de pseudomedios o «campañas de fango» por parte de la fachosfera no cuelan.

Mientras los indicios se acumulan, la conclusión parece obvia: o el marido de Begoña es más tonto que Abundio y no se enteraba de nada de lo que pasaba o, lo más probable, visto cómo vigila y controla tanto a su gabinete como a su PSOE, es que sabía.

Uno de los «misterios» principales que rodean esta cuestión es la destitución de quien era su hombre fuerte, el exministro de Transportes y secretario de Organización, José Luis Ábalos. Casualmente, mañana le toca sentarse en el banquillo a uno de los principales impulsores del ascenso de Sánchez, tanto en su asalto a Ferraz como en la toma de Moncloa.

Este martes comienza la vista oral del «caso mascarillas» contra el exministro, Koldo y De Aldama. El proceso se desarrollará a lo largo de 13 días, en los que declararán 74 testigos y 23 peritos y guardias civiles.

Otro proceso que promete escalar e involucrar a más miembros del Gobierno sanchista es el que señala a los contratos presuntamente amañados por Santos Cerdán, otra de las derivadas de las pruebas que ha aportado el comisionista Víctor de Aldama.

También promete dar dolores de cabeza al presidente del Gobierno la trama de hidrocarburos, otra derivada del llamado «caso Koldo», en la que se movía el dinero de verdad y con el que financiaron a las «sobrinas» y otras prebendas en las otras tramas.

A esto se suman los casos que más duelen a Sánchez: el de su mujer, Begoña Gómez, y el de su hermanísimo, David Sánchez. También se añaden los procesos judiciales contra la fontanera Leire Díez por los contratos de la SEPI y por sus maquinaciones contra la UCO, así como el rescate de Plus Ultra, que salpica a José Luis Rodríguez Zapatero.

Uno particularmente peliagudo para Sánchez es el de la financiación irregular del PSOE, porque ha sido una supuesta línea roja que los socios del Frankenstein han prometido no tragar. El sobre entregado por Aldama a las autoridades no deja dormir al líder del Ejecutivo.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este lunes, 6 de abril, junto al abogado y escritor Blanco Corredoira y la abogada Covadonga Torres.