Losantos, sobre la chulería tabernaria de Pablo Iglesias: «Solo le faltó saltar por los escaños y estrangular a la diputada de VOX»

Federico Jiménez Losantos no ha querido dejar en el tintero el esperpéntico espectáculo ofrecido en el pleno del Congreso durante la sesión de control al Gobierno por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. El de Unidas Podemos se puso como una verdadera hidra cuando VOX y Partido Popular le sacaron a colación el tema de las menores prostituidas en las islas Baleares.

La reacción de Iglesias, ya la conocen ustedes, fue acabar soltando todo tipo de barbaridades más propias de una discusión de barra de taberna sórida y portuaria acusando tanto a Margarita Prohens, del Partido Popular, como a Mireia Borrás, de VOX, de estar, con perdón, «descojonándose» junto a sus compañeros de bancada de este asunto, amén de referirse a la diputada del partido de Santiago Abascal como fascista.

El director de ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) fue contundente a la hora de poner al vicepresidente segundo de vuelta y media por el trato tan cafre dispensado a las dos diputadas que le habían cuestionado por la gravedad de los hechos acaecidos con menores tutelados en Baleares:

Sale el marqués de Galapagar, poniéndose en su estilo más macarra y repugnante, alguien que no puede tener ningún cargo público, primero porque tiene un carácter que no controla. Este un día intentará estrangular a Inés Arrimadas o azotar hasta sangrar a Cayetana Álvarez de Toledo porque es, como el decía en esas célebres conversaciones de Telegram, soy un marxista devenido psicópata. Era una descripción bastante adecuada. Fantasías sexuales con Mariló Montero las habrá tenido toda España, pero de un marxista devenido psicópta, no, sobre todo porque sigue siéndolo.