Brutal advertencia de Cárdenas a Risto: «Algún día nos encontraremos y te aseguro que no lo vas a olvidar nunca»

Este martes 15 de febrero de 2022 nuevo episodio de Javier Cárdenas en su podcast despertador emitido por Periodista Digital y OkDiario, pero no uno más.

En esta ocasión el afamado locutor sacó a la luz algo que llevaba mucho tiempo haciéndole daño: en su día, en 2020, fue acusado de haberse quedado con el dinero de una rifa que había sacado para donar a la investigación contra el cáncer infantil. Un 15 de febrero como este fue cuando Cárdenas realizó la acción benéfica de la que sorprendentemente fue acusado por algún que otro digital y por un programa de televisión: ‘Todo es mentira’, de Risto Mejide:

En Todo es mentira hicieron tres días de programa en los que se ponía en duda o se me acusaba de haberme quedado con dinero. Dos años más tarde, eldiario.es y Vertele han rectificado y después de haber estudiado las dos auditorías independientes, pedían disculpas porque se demostraba que yo no me había quedado nada y que yo había donado 130.000 euros de un piso.

El programa de Risto Mejide no ha rectificado y por supuesto les voy a llevar a los tribunales. Vamos a ver cómo le explican a un juez que yo me quedé con dinero de una rifa, y todo el dinero que les gane va a ir al estudio contra el cáncer infantil, que yo no quiero ni un euro de esta gentuza. ¡Qué asco tío! Vivir así, escondido tras unas gafas. Y sobre todo esa cobardía, porque tarde o temprano tú y yo, amigo mío, nos vamos a encontrar por Barcelona. Y te aseguro que ese día no lo vas a olvidar nunca. Porque estoy harto de gentucilla que van de valientes mediáticos. Ese día está a punto de caer porque Barcelona es muy pequeña.