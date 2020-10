Iñaki López se lleva el revolcón de la audiencia por ocultar la filiación podemita de una ‘experta’ en coronavirus

No se trata de que un profesional de la sanidad pública renuncie a sus filiaciones políticas.

Pero también es verdad que canta bastante que en una tertulia de expertos del coronavirus en el debate de ‘laSexta Noche’ del 3 de octubre de 2020 una de las integrantes sea una activista de Unidas Podemos.

Al igual que sucede en RTVE donde, ‘casualmente’, cada vez que cuelan a un sanitario para poner a tarifar al consejero autonómico de Salud de un gobierno del PP suele ser podemita, en la segunda cadena de Atresmedia sucedió algo similar.

El programa, de hecho, en su página web destacaba una de las intervenciones de María del Mar Noguerol Álvarez y la vendía de esta guisa:

Por supuesto, esta profesional de atención primaria se dedicó a poner todas las faltas del mundo a la Comunidad de Madrid y el presentador, Iñaki López, encantado de la vida.

El problema es que en ‘laSexta Noche’ no informaron a su audiencia de que Mar Noguerol Álvarez es, aparte de una trabajadora sanitaria, una militante activa de Unidas Podemos en Fuenlabrada, con lo que su objetividad a la hora de verter críticas contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quedaba en una más que evidente sospecha.

Y, claro, cuando es la propia profesional de salud la que en internet ha dejado un rastro más que evidente de su activismo político, los propios televidentes comenzaron a aporrear a base de bien a laSexta por esconder un dato que era esencial para entender la inquina de esta trabajadora de la atención primaria madrileña contra el Ejecutivo autonómico:

