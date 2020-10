¿Emitirá Mónica López (TVE) las imágenes de Ábalos y Lastra fumando como carreteros en el patio del Congreso y sin guardar las distancias?

Tiene una ocasión de oro para hacer creer a gran parte de la audiencia que no está influida por el sectarismo.

Mónica López, presentadora de ‘La hora de La 1’ (TVE) afronta este 22 de octubre de 2020 el reto de hacer lo que hizo en su momento con Santiago Abascal, de VOX, cebarse con las imágenes de unos diputados suyos echándose un cigarrillo y sin guardar la distancia mínima de seguridad.

Y es que en la larga y primera jornada de la moción de censura que el partido de Abascal le presentó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los parlamentarios disfrutaron de muchos momentos para estirar las piernas, darse un respiro o ponerse a fumar.

El problema para TVE es que a quienes pillaron el 21 de octubre de 2020 con el carrito del helado fueron a los socialistas José Luis Ábalos, a la sazón ministro de Fomento, y a Adriana Lastra, la portavoz del GP PSOE en el Congreso de los Diputados.

Ambos, en un receso del pleno, salieron al patio del hemiciclo y optaron por relajar las tensiones echándose nicotina para el organismo, pero con la mala fortuna para ellos que una cámara captó el momento y se pudo ver que lo de guardar la distancia mínima de seguridad, al menos los dos metros de rigor, no se cumplía ni por casualidad.

Habrá que ver si Mónica López, a la que conocen como ‘Isobaras’ en TVE, será capaz de emitir ese momento pillado a la portavoz del PSOE y al titular de Fomento al igual que hizo con los diputados de VOX el día que tenía en el plató a Santiago Abascal. Por lo pronto, en el Telediario de la pública, ni rastro de ese momentazo.

Recordemos que el 10 de septiembre de 2020 Abascal era entrevistado en este programa de las mañanas de La 1 de TVE y a Mónica López le pareció el temazo del día interrogar al político conservador por las imágenes de sus parlamentarios fumando sin guardar la prudencial distancia.

De hecho, la propia presentadora intentaba meter el dedo en la llaga y hacer toda la sangre posible incidiendo en la cuestión y preguntando constantemente a Abascal si había hablado con ellos y si iba a tomar algún tipo de medidas al respecto.

El líder de VOX mostraba a partes iguales su sorpresa y su indignación por el hecho de que con la que estaba cayendo en España la ‘pregunta clave’ que más desasosegaba a la presentadora de TVE era que diputados de VOX no guardasen la distancia de seguridad mientras se echaban el cigarrito:

Yo realmente lo que opino es que me estén planteando estas preguntas con la que está cayendo en España… es algo verdaderamente sorprendente. La gente pasándolo mal… Estamos padeciendo el Gobierno de la mentira, el Gobierno de la muerte, el Gobierno de la ruina.. que no nos ha dicho ni el número de muertos causados por la primera ola… aún no hemos empezado a contar los de la segunda. Estamos ante el peor rebrote y ustedes me preguntan por una foto que, por cierto, desconozco, a la que no voy a dar ninguna importancia. Me indigna el planteamiento y ya le de digo que no voy a hacer absolutamente ninguna gestión al respecto ello.