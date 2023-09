Ana Rosa Quintana acorrala a Pedro Sánchez tirando de munición socialista

El meneo fue, sencillamente, colosal.

Ana Rosa Quintana apenas necesitó minuto y medio para poner en su sitio a Pedro Sánchez a cuenta de la amnistía.

La presentadora de ‘Tardear‘ (Telecinco) hizo un repaso exprés por toda la hemeroteca socialista a la hora de hablar de esa medida que el presidente del Gobierno en funciones pretende regalar a Carles Puigdemont y su banda a cambio, claro está, de recibir su apoyo para poder seguir cuatro años más en La Moncloa.

Declaraciones de Fernando Grande-Marlaska, de Salvador Illa, de Carmen Calvo, de Miquel Iceta o del propio Pedro Sánchez diciendo que la amnistía era una cuestión que ni siquiera se consideraba fueron traidas a colación por Quintana para desdoro de un mandatario socialista ávido hasta las trancas de mono de poder:

Yo estoy a favor de lo que antes decía Pedro Sánchez, sus ministros y el PSOE respecto a la amnistía. Voy a citar algunos ejemplos. Grande-Marlaska: «La amnistía no está recogida en nuestro ordenamiento jurídico». Carmen Calvo: «La amnistía no es planteable en un Estado constitucional y democrático». Iceta: «Con nosotros no va a haber amnistía». Salvador Illa: «Lo repito para que quede claro, no va a haber amnistía». Pedro Sánchez: «La amnistía es algo que este Gobierno no va a aceptar. Me comprometo a traer a Puigdemont a España y que rinda cuentas ante la Justicia».