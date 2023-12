Ana Oramas enmudece a José Luis Ábalos con un formidable alegato sobre la pringosa reunión entre PSOE y la tropa de Puigdemont

Dura, sin paños calientes.

La exdiputada canaria Ana Oramas alucinó en el programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) con la actitud del PSOE de tragarse como un bendito todas y cada una de las exigencias de los golpistas catalanes con tal de que Pedro Sánchez permanezca una legislatura más en La Moncloa.

La que fuera también alcaldesa de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) le metió tal repaso a los socialistas que José Luis Ábalos, que estaba como contertulio en el plató de Cuatro, se quedó sin capacidad de reacción, enmudecido ante el baño propinado por una de las políticas con los discursos más contundentes de la vida parlamentaria.

Para Oramas, el PSOE, al asumir las condiciones de la tropa de Carles Puigdemont, está perpetrando uno de los ridículos más espantosos porque además se ha aceptado como normal la figura de Fernando Galindo, un verificador experto en mediar entre países inmersos en conflictos bélicos.

La política tinerfeña comenzó con un primer zasca:

A nosotros no nos hace falta ningún verificador porque somos gente seria. Lo gracioso es que este verificador va a mediar no en un conflicto de este país, sino a mediar en un conflicto entre el PSOE y Junts porque no se fían el uno del otro.