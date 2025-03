Antonio Naranjo estalla ante el chorreo de ‘amigas’ de Ábalos: «Es bochornoso ver cómo se le pagaban las p*tas»

Cada día tiene su afán y su corrupción.

Entre José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Transportes o lo que ahora viene saliendo el número dos de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda, lo cierto es que esto es un no parar.

Antonio Naranjo, en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), fue claro a la hora de criticar que aquí todos esos actos no tengan consecuencias:

Claro, yo me pregunto, cuando nos estén viendo ahora todos los autónomos, todos los curritos, todos los pequeños empresarios, todos los comerciantes que saben lo que es aparecer en una lista de morosos, que la Seguridad Social te cobre un recargo, en fin, que te persiga por tierra, mar y aire la Agencia Tributaria, cuando ven que el número dos de la ministra de Hacienda se pone al servicio de un señor, del nexo corruptor de una trama que toca a un montón de ministerios y de comunidades autónomas, ¿qué pensarán?

Recordó lo que se hizo con Ábalos y sus ‘amigas y todo el Gobierno Sánchez y el PSOE mirando hacia otro lado:

Y cuando ven que, vaya casualidades de la vida, ese número dos empieza a comprar propiedades o a cancelar hipotecas, coincidiendo con las sospechas más que fundadas de que ese nexo corruptor ha estado untando, en fin, a unas cuantas personas, me parece a mí que sin necesidad de recurrir al bochorno de ver cómo le pagamos las putas al secretario de Organización del Partido Socialista, que es lo que hemos estado haciendo los españoles, pagarles las putas, pagarles las putas y los vicios de las putas. Eso es lo que hemos estado haciendo a través, no sé si de mordidas, pero sí, desde luego, de empresas públicas.

Y se cuestionó si alguien, en algún momento, pensaba dimitir:

Bien, cuando vemos todo esto junto, me parece que el debate es ocioso, y lo único que hay que preguntar, aquí alguien va a tener la vergüenza, fíjate, ya no digo ni de dimitir, ya no digo ni de esperar a que haya una absolución o una condena, de pedir perdón, de comparecer y decir, señores, miren, voy a dar una explicación de esto que es la mejor que puedo, pero es verdad que mientras a ustedes les persigo, les doy la turra con todo, efectivamente, hemos estado enchufando a las novietas de ministros en empresas públicas.