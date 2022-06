Juanma Moreno: «Sánchez aún no me ha llamado para felicitarme»

Hace justo una semana, el 19-J, daba un puntapié al tablero político andaluz.

Juanma Moreno llevaba al Partido Popular a su segunda victoria en esa región, la primera con mayoría absoluta. De hecho, sobrepasó en tres escaños la frontera de los 55.

El presidente de la Junta de Andalucía, que repetirá cuatro años en la poltrona del Palacio de San Telmo, habla sin tapujos este 26 de junio de 2022 en una entrevista en el diario ABC.

Sorprende que mientras otros barones socialistas sí que han felicitado a Moreno, el presidente del Gobierno de España se ha resistido hasta el momento a darle la enhorabuena:

Del Gobierno de España no me han llamado, ni Pedro Sánchez ni sus ministros. Sí me han llamado presidentes socialistas de comunidades autónomas.

Moreno niega que desde el PP se haya incitado a la desmovilización del electorado, tal y como sostiene la izquierda. Es más, precisa, de haber aumentado la participación habría habido más escaños para su partido:

Nosotros hemos llamado desde el minuto uno a la participación. Si llegamos a superar el 60 por ciento de los votos, estaríamos ahora hablando de una mayoría de 59 o 60 diputados. Creo que el PSOE no ha hecho un análisis serio, sereno y riguroso de lo que ha ocurrido, que es que los ciudadanos quieren cambio. No quieren volver a la política pasada. Ya no se creen la exageración del PSOE.

El líder regional del PP considera que el resultado del 19-J le ha hecho reaccionar a Pedro Sánchez anunciando una serie de medidas que palíen el batacazo electoral en Andalucía:

Eso es el ‘efecto Andalucía’. Es evidente que el señor Sánchez ha reaccionado porque no esperaba un resultado tan fuerte, sólido y contundente como el que ha habido en Andalucía. Teme por su propio resultado y por su propio futuro. Bienvenida sea la reacción. Creo que un presidente no puede estar encerrado en La Moncloa. Tiene que tener el pulso de la calle. Bienvenido que acepte propuestas como las que hicimos en la Conferencia de Presidentes y que haya visto la luz.

El mandatario de San Telmo asegura que está dispuesto a colaborar con el Ejecutivo Central, pero no va a comulgar con ruedas de molino:

Yo no tengo ningún interés en confrontar institucionalmente con el Gobierno de España. Tengo la obligación, como presidente de todos los andaluces, de colaborar y cooperar con el Gobierno de España en beneficio de Andalucía, pero vamos a ver cómo reacciona Sánchez. Si intenta castigar a Andalucía por el mero hecho de que aquí hay una mayoría suficiente, se va a encontrar con un dique que contención y una contestación contundente por parte de este Gobierno. La experiencia me dice que no va a mejorar la relación. Sánchez en los últimos años no ha tenido en cuenta a los andaluces, a su Gobierno. No ha entendido que, si Andalucía está bien, España está bien.

Sobre su ya exsocio, Ciudadanos, asegura que le gustaría que formasen parte del proyecto, pero no por absorción: