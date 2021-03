Sánchez, desde Francia, traga con la huida de Iglesias a Madrid y con Yolanda Díaz de vicepresidenta

Pedro Sánchez participaba en una cumbre bilateral con Emmanuel Macron en Francia este 15 de marzo de 2021, en un asunto que interesaba más bien poco después de todo el dislate circense político en España…

Ya saben, Pablo Iglesias abandonando el Gobierno para ponerse al frente de una candidatura en Madrid (quiere que sea de izquierdas pero no ha hablado con nadie), Isabel Díaz Ayuso celebrando que es ella quien lo ha sacado de Moncloa y, mientras tanto, los de Ciudadanos ajenos a todo despellejándose vivos en una reunión del Comité Ejecutivo que terminó con Toni Cantó saliendo enrabietado y dimitiendo de todo.

Así que lo que contaba Sánchez con Macron interesaba más bien poco, pero por suerte en el turno de preguntas los periodistas le tiraron de la lengua sobre el La que se avecina español.

Yolanda Díaz cuenta con todo mi apoyo; Unidas Podemos tiene todo mi respeto por el reparto que hicimos de las funciones. En eso no va a haber ningún tipo de problema, sino continuidad.

Hemos hablado esta mañana [con Pablo Iglesias] y le he deseado suerte, aunque un poquito menos suerte que a Ángel Gabilondo. Y también le he reconocido el aporte que ha hecho durante este año largo a una cartera muy importante. En los próximos días tomaré las decisiones que debo tomar. Pese a las diferencias que lógicamente tenemos, el trabajo que he tenido con él ha sido óptimo.