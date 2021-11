Olona (VOX) a Elorza (PSOE): «Usted llamó franquista a Gregorio Ordoñez y lo siguiente fue el tiro de ETA, su asesinato»

Brutal, directo, devastador. Y sin alterar ni el gesto ni el tono, como es habitual en Macarena Olona.

La secretaria general de VOX en el Congreso ha dejado para el arrastre al casi siempre histérico diputado socialista Odón Elorza.

Lo ha hecho desde la tribuna este jueves 25 de noviembre de 2021, mirándole a los ojos y unas horas después de que Elorza, durante dos décadas alcalde de San Sebastián y ahora muy afectuoso con los proetarras de Bildu, que tienen cinco diputados en la Cámara Baja y asistían con cara de piedra al rifirrafe, dijera que ETA no existe y el peligro en España es una derecha franquista.

«Usted llamó franquista a Gregorio Ordóñez y lo siguiente fue el tiro de ETA y su asesinato».

La frase, lapidaria, hacía referencia al crimen perpetrado en 1995 por los terroristas vascos contra el batallador concejal del PP, no mucho después de que el socialista Elorza lo estigmatizara en un pleno municipal.

La portavoz adjunta del grupo de Santiago Abascal ha respondido así a las palabras que Olorza pronunció el 24 de noviembre de 2021 en el hemiciclo, acusando a la oposición de utilizar a ETA para desgastar al Gobierno por su pacto presupuestario con EH Bildu, los herederos de la marca política de los terroristas, que siguen sin condenar la violencia de la banda, y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), también separatistas.

Olona ha leído un artículo que escribió Gregorio Ordóñez dirigido al propio Elorza en el Diario Vasco, donde el concejal asesinado por ETA recordaba cómo el entonces aún diputado socialista en el Parlamento vasco (Elorza alcanzaría la alcaldía de San Sebastián en 1991) le llamaba «reaccionario franquista y opresor de barrios obreros».

«Casi cometo la torpeza de contestarte al mismo nivel rastrero que tú demuestras», escribió Ordóñez a Elorza en su réplica: «Me coges en un momento en que estoy tremendamente cansado de esta política de alpargatas, de calumnias y mentiras, y de usar como único argumento el insulto. En nuestro Ayuntamiento importa muy poco el trabajo que desarrolles o la iniciativa que se proponga. Basta con no comulgar con unas siglas para ser objeto de todo tipo de desacreditaciones».

«Usted llamó franquista a Gregorio Ordóñez y lo siguiente fue el tiro de ETA y su asesinato».

Pocos políticos encarnan tan nítidamente la vileza de la izquierda realmente existente como Odón Elorza; en casi ninguno han cristalizado de una forma tan perfecta el sectarismo, la hipocresía, la ruindad y la falta de escrúpulos como en el que fuera alcalde socialista de San Sebastián durante veinte años.

A todo ello Elorza une una inteligencia bastante limitada y un histrionismo tartufesco impropio de un representante político…

Lo peor, no obstante, no es que un indeseable como Elorza desbarre en el Congreso viendo ectoplasmas franquistas y no inmutarse ante sus socios bildutarras, que no se pierden ni uno de los homenajes a los etarras que salen de la cárcel. Lo peor es el aplauso atronador, entusiasta y unánime de la bancada socialista, que con el ministro Bolaños a la cabeza se puso en pie para jalear la nauseabunda tirada del desquiciado.

Un palo de 23 segundos a 23 ministros

Y es que la réplica de la diputada de VOX empezó de manera furibunda. En apenas 23 segundos le había metido un palo descomunal a los 23 miembros del Gobierno por no estar ninguno de ellos en la Cámara Baja escuchando a los diputados en el debate de Presupuestos.