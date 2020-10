Rosa Díez desvela el plan que Pedro Sánchez maquinó para que le enchufaran de asesor del Grupo Socialista en Europa

Su lema está claro, llegar al poder o a puestos de responsabilidad al precio que sea.

Pedro Sánchez logró controlar el PSOE a pesar del esperpéntico episodio que acabó con su salida de la secretaría general del partido una noche de octubre de 2016.

Y, renunciando a todos sus principios y líneas rojas, las de no encamarse con podemitas, proetarras e independentistas, acabó también por ser presidente del Gobierno por la vía de una moción de censura a Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018.

Pero este ‘enganche’ del hoy jefe del Ejecutivo socialcomunista viene de bien lejos.

Este 16 de octubre de 2020 cuenta Rosa Díez en su sección de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) como quisieron enchufar a Pedro Sánchez de asesor en el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.

La fundadora de Unión Progreso y Democracia detalla la jugarreta que intentó hacer su padrino, el socialista Carlos Westendorp, quien tenía claro que Sánchez tenía que tener un puesto de máxima responsabilidad dentro de los socialistas comunitarios e intentó meterle con forceps en ese puesto de asesoría en la comitiva socialista española en Bruselas.

El exministro de Asuntos Exteriores, en declaraciones al diario El País, hablaba así de Pedro Sánchez, al que conoció en su etapa en Naciones Unidas y al que, en cierta medida, apadrinó para la causa:

Si has estado en Wall Street , que es el santuario del capitalismo, vienes bien preparado para estar en el Grupo Socialista porque no solo has visto la teoría, sino también la práctica.

Y ahí es donde Rosa Díez comienza a contar como Sánchez intentó maquinar para tener un puesto que se obtenía por medio de un concurso y no por contar con el enchufe de un padrino:

Te voy a contar una anécdota que igual no conoces que habla del perfil del actual presidente del Gobierno. Yo conocí a este tipo cuando era diputada en el Parlamento Europeo en el Grupo Socialista Europeo, dentro de los socialistas españoles. Yo había llegado allí en 1999 encabezando la lista del PSOE para las elecciones europeas. De repente vino allí un diputado, uno de los que había ido en la lista, Carlos Westendorp y me dijo: «Quiero que contrates, quiero nombrar de asesor del grupo a este chico que ha trabajado conmigo en Bosnia». Yo le dije que si te lo quieres traer tú de asesor para ti o como asistente te puedes traer a quien quieras.

La política magenta añade que entonces Westendorp salta como un resorte y dice que él ya tiene a su asesor, que lo que quiere es colocar a su recomendado como asesor del Grupo Socialista español en el Parlamento Europeo:

Entonces me dijo que no, que el suyo ya lo tenía, que lo quería de asesor para el grupo. Lo que le respondí es que para el grupo tenía que presentarse a un concurso. ¡Oye, nunca se presentó o no aprobó, el caso es que no lo contratamos! Estoy hablando de Pedro Sánchez y que llegó a presidente del Gobierno porque nadie conocía lo que había hecho.