Cantó: «Arrimadas, al hundir C’s, le hizo un favor a España propiciando la victoria de Ayuso y el cambio de ciclo»

Sin divismos y sin reclamar nada.

Toni Cantó ha llegado al Partido Popular no solo para figurar, sino para fajarse de lo lindo y lograr que la formación de Pablo Casado vuelva a La Moncloa.

El político valenciano, que se mostró muy activo durante la campaña electoral del 4 de mayo de 2021 para la Comunidad de Madrid, espera que se repita el éxito logrado por Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista concedida a los compañeros de Economía Digital Nuria Val y Bernat García, el exdiputado de Ciudadanos por las Cortes Valencianas, tiene claro que el triunfo incontestable del PP en la Puerta del Sol tiene un nombre, Inés Arrimadas.

Lo explica así:

Por supuesto, una vez pasada la euforia del exitazo en Madrid, Cantó vuelve a la actualidad y asegura sentirse atribulado por decisiones como las de soltar a los presos golpistas. Cortesía, claro, del Gobierno Sánchez. Tiene claro cuál es el calificativo que le merece ese paso dado por el ‘okupa’ de La Moncloa:

No alberga la menor duda de que lo único que le interesa a Sánchez es perpetuarse en La Moncloa al precio que sea:

Una de las posibilidades de que Sánchez tuviera dificultades en su proyecto de quebrar España sería la oposición de los barones territoriales, pero el ex de Ciudadanos alberga serias dudas de la valentía de esos barones autonómicos y de alguna ministra.

Entiende que, si tan en contra están de las decisiones adoptadas por el presidente del Gobierno, deberían de coger la puerta y largarse del PSOE:

Veo a Guillermo Fernández Vara o a Margarita Robles decir no y yo cuando dije no, me fui de mi partido. La moción de Murcia y el acercamiento a Sánchez fueron la gota que colmó el vaso. También venía ya muy tocado de lo que pasó en Cataluña y de la no aceptación del tema de la meritocracia y la asunción de responsabilidades. Vi que era una mentira y me fui. A mí no me vale decir que estoy preocupado por lo que está haciendo mi partido y sigo ahí cobrando un sueldo porque, entonces, comulgas con lo que hace Sánchez y estás muy lejos de la solución de este país. Estás siendo el problema de este país.