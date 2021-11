El PP sigue dándose tiros en el pie: Ana Beltrán llama «vil» a Cayetana Álvarez de Toledo

O Pablo Casado da un sonoro puñetazo sobre la mesa, o el partido se le termina por desmandar por completo.

Cuando el viento demoscópico sopla a favor del PP, cuando la posibilidad de echar a Pedro Sánchez de La Moncloa es una realidad cada vez más próxima, en Génova 13 han optado por la astracanada.

Y no es ya el pique de pellizcos de monja entre Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida por presidir la formación en Madrid.

Desde la publicación del libro de Cayetana Álvarez de Toledo, ‘Políticamente indeseable’, y su entrevista en el diario El Mundo el 14 de noviembre de 2021 en el que dejaba hecho unos zorros al secretario general de los populares, Teodoro García Egea, la situación se ha ido tensando hasta extremos insospechados en la fuerza conservadora.

El último episodio corre a cargo de Ana Beltrán, parlamentaria en el Congreso de los Diputados y presidenta del PP navarro.

En una entrevista en Telemadrid el 19 de noviembre de 2021, la diputada fue preguntada por las apreciaciones efectuadas por Álvarez de Toledo.

Lejos de rebajar las tensiones, Beltrán echó más leña al fuego:

No entiendo cómo sigue Álvarez de Toledo sentada en su escaño si tan quejosa está la diputada con el PP. Es algo incomprensible. En esta vida hay que tener coherencia y valentía, y yo no se la presumo. Quien está aquí que no diga que es por intereses de libertad. Para mí, es por intereses bastante más mundanos.

Igualmente, aseguró que las acusaciones de su compañera de partido en relación a que desde el PP se podrían filtrar documentos en contra de Isabel Díaz Ayuso, Beltrán dijo que:

Incluso, Beltrán llegó a asegurar que Álvarez de Toledo se había convertido ya en una especie de personaje y que este había devorado a la propia parlamentaria:

A mi juicio, el personaje se ha tragado a la persona. No se puede ir denigrando a compañeros, me parece absolutamente vil, no todo vale en política y no doy credibilidad a lo que cuenta, desprende odio.