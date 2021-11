Vasile ya no sabe qué hacer con Paz Padilla: el gran problema que tiene la presentadora

Paz Padilla es cancelada. Da igual cuando leas esto. La situación profesional de la presentadora y actriz parece un bucle.

Llevamos semanas sin ver a Paz Padilla en ‘Sálvame’- para satisfacción de los que no creemos en pseudociencias, sectas espirituales y discursos paletos y machistas-.

La humorista estaba centrada en ‘A simple vista’, su propio programa en Cuatro que se estrenó el 2 de noviembre de 2021.

Dos semanas les ha durado el experimento a Cuatro y a Paz Padilla. Y es que, el programa, obviamente, no ha superado el 3% de cuota de pantalla. Y decimos ‘obviamente’ porque no había por dónde cogerlo; no se hizo casi promoción y, lo que es peor, la segunda cadena de Mediaset lleva años a la deriva, convertida en un cajón desastre que causa más quebraderos de cabeza que alegrías.

Sólo Risto Mejide, ‘First Dates’ y ‘Cuatro al día’, mantienen la decencia en la cadena (sin contar a Calleja cuando saca programa).

Paz Padilla es la nueva ‘víctima’ de Cuatro. Su programa ha sido cancelado aunque se cree que se emitirán los programas que ya se han grabado. Se ‘cree’ porque tampoco es que Mediaset haya explicado demasiado ( como siempre).

Nueva versión de ‘First Dates’

Lo que se sabe es que se está preparando First Dates Lunch. primera versión diurna del exitoso dating show que llegará próximamente a Cuatro con Jesús Vázquez al frente.

Se emitirá en la franja de sobremesa y contará con un nuevo staff de camareros y la reconversión del restaurante de ‘First Dates’ en un nuevo punto de encuentro para personas que buscan el amor de sus vidas en un escenario más desenfadado, en el que las citas en barra y en mesas altas cobrarán protagonismo y donde los solteros tendrán la oportunidad de conocerse mientras comparten una propuesta gastronómica adaptada al horario diurno.

‘First Dates Lunch’ será la tercera versión del formato original que se lleva a cabo en nuestro país, tras ‘First Dates’, que conduce con éxito Carlos Sobera desde hace ya más de cinco años en prime time, y ‘First Dates Crucero’, cuya segunda temporada capitaneará también Jesús Vázquez

Paz Padilla, desterrada

No está siendo un buen año profesional para Paz Padilla. A la cancelación de ‘A simple vista’ se le une el dejar de ser parte del jurado de Got talent, sus escasas apariciones en Sálvame y que ha sido sustituida por Lara Álvarez en las grabaciones de las galas de Navidad que había presentado los últimos años con Joaquín Prat.

¿Ha llegado el momento de decir adiós a la humorista en Mediaset? No, de momento. A pesar de todo, ha renovado su contrato con el grupo.