3 remedios caseros para las espinillas que funcionan 👈

Vinagre de manzana, y aceite del √°rbol del t√© son remedios caseros √ļtiles para las espinillas, (hay otro m√°s que seguro te sorprender√°), y tambi√©n funciona.

El acn√© afecta a m√°s del 85% de la poblaci√≥n en alg√ļn momento de sus vidas. ¬ŅCu√°les son las causas?

Aparece cuando los poros de la piel se obstruyen con grasa, c√©lulas muertas y otras part√≠culas acumuladas en la piel.¬† Si cada vez que te sale una espinilla,¬† no puedes resistir quitarla, te contamos algunos trucos caseros √ļtiles.

Diferencias entre espinillas, (comedones), ¬†puntos negros y p√ļstulas

A menudo los confundimos, en lo que todos estamos de acuerdo es que no nos gustan, a menudo tenemos la tentación de quitarlos, aunque los dermatólogos no lo aconsejan,  y menos apretando con las manos.

En Amazon existen herramientas para eliminar granitos que arrasan en ventas. Se inspiran en las que usan los dermatólogos, pero obvio no es lo mismo utilizar herramientas siendo médico que sin serlo.

Lo ideal es no abusar de manipular los granitos, espinillas o cualquier otra irritación, pero como millones de personas no pueden resistir tocarse los granos, en caso de hacerlo mejor una herramienta que las manos. Pero repito, lo ideal es no tocarlos para evitar dejar marcas.

Puntos negros

Los poros de la piel tiene glándulas sebáceas, que generan aceite o sebo para lubricar nuestro cabello y la piel. Un punto negro es un folículo piloso donde se acumula sebo y bacterias. Al estar expuesto al aire se oxida y toma un color oscuro.

Una espinilla o comedón

Se trata de son protuberancias rojizas, folículos obstruidos por grasa, pueden tener punta rojiza o acumular pus y entonces es blanca. A diferencia de los puntos negros, al no estar expuesta la punta al aire sino cubierta por piel, su aspecto es distinto.

Las p√ļstulas

Son granos o for√ļnculos inflamados pueden tener un tama√Īo mayor que las espinillas¬†y albergan pus. No es aconsejable reventarlos ya que se puede infectar y dejar marcas. Existen tratamientos que se pueden aplicar sobre los granos para secarlos.

3 remedios caseros para las espinillas

Vinagre de manzana

El vinagre de manzana es un remedio casero con muchos usos, y uno de ellos es para combatir las espinillas. Contiene ácido acético, potasio y polifenoles. Es un buen conservante de los alimentos, inhibe bacterias como la E. Coli.

Gracias a su efecto bactericida, el vinagre de manzana se ha usado a lo largo del tiempo para combatir todo tipo de problemas capilares, (piojos), como de la piel

Sobre la piel limpia, aplica en un trocito de gasa vinagre de manzana. Aplica la gasa donde tengas la espinillas y fija con una tirita. Dejar sobre la piel varias horas si puede ser toda la noche mejor.

Pasado el tiempo limpiar con agua tibia, y jabón (si tienes específico mejor, pero también vale cualquier jabón facial). El jabón tiende a secar la piel, eso junto a la acción del vinagre acabarán antes con la espinilla.

Media pastilla de acetil salicílico o aspirina triturada

El acetil salicílico junto al peróxido de benzoilo son dos tratamientos comunes para el acné. El ácido salicílico reduce la inflamación de las espinillas, además exfolia la piel y ayuda a eliminar la grasa que obstruye los poros.

Tritura media pastilla de aspirina, a√Īade una gotita de agua. Aplica sobre el grano o espinilla y masajea un segundo. Tapa con una tirita. Deja reposar horas, si es posible¬†toda la noche.

A la ma√Īana siguiente con un poco de agua masajea la zona de nuevo. Lava con jab√≥n y agua¬†la piel.

Aceite del árbol del té

Este aceite es f√°cil de encontrar en cualquier supermercado, por eso est√° en muchos hogares, no es caro y cunde mucho. Procede de un √°rbol peque√Īo de Nueva Gales del Sur en Australia, similar cl cipres, con hojas en forma de aguja.

Entre los componentes químicos destacan: a-pineno, b-pineno, sabineno, mirceno, a-felandreno, a-terpino, limoneno, 1,8-cineol, y-terpino , p-cimeno, terpinoleno, linalool, terpinen-4-ol y a-terpineol.

El aceite del árbol del té es un potente bactericida, en la Segunda Guerra Mundial, los soldados australianos llevaban en su kit de supervivencia una botellita de aceite del árbol del té, para tratar infecciones tropicales y heridas.

Cómo se usa: mezcla dos gotitas de aceite del árbol del té con dos de agua y aplica con un bastoncito de algodón. Para la noche empapa un trocito de gasa con esta mezcla de agua y aceite del árbol del té. Coloca la gasa en la zona de la espinilla y cubre con una tirita.

A la ma√Īana siguiente lavar la cara con agua tibia y jab√≥n que ayudar√° a secar la espinilla.

