Receta de pisto húngaro o lecsó 🍅

El lecsó es uno de los platos de verduras tradicionales en Hungría, parecido a nuestro pisto o al ratatouille francés. Con una particularidad además de verduras, también lleva panceta o beicon, por eso resulta tan sabroso.

El lecso no solo se prepara en Hungría, también en otros países como Turquía donde se llama menem, y lleva ajo y tomillo. En Italia se llama peperonata y lleva olivas, tomate, pimientos, albahaca y queso parmesano.

Si te gusta probar recetas de otros países, en Periodista Digital te contamos el paso a paso de la receta de lecsó.

Historia del lecsó

Al ser una receta tan popular no existe una sola teoría sobre su origen sino varias que son vagas y confusas. Sin embargo un punto de partida importante es saber cuándo llegaron los tomates y pimientos a Hungría, — ingredientes fundamentales en el lecsó—

El tomate ya era conocido por la civilización azteca (1325-1521). Formada por tribus nómadas que se asentaron en la zona de Chapultepec, desde allí fueron a Tenochtitlan que llegó a transformarse en la ciudad más destacada del imperio.

Los Conquistadores españoles trajeron a España el tomate, junto a otros productos como el cacao, la patata o el pimiento. A qué ciudad española llegó no está claro. Hay varias hipótesis, una de ellas señala Sevilla como primer puerto donde llegaron los tomates, tal como defiende el historiador Carlos Azcoytia.

Otra hipótesis, sostiene que el tomate llegó a las Islas Canarias. Una tercera teoría defiende que su entrada pudo ser por el puerto de la Coruña, como un regalo de Hernán Cortés, al emperador Carlos I de España y V de Alemania.

La planta del tomate no se usaba como alimento, sino con fines ornamentales. De hecho se pensaba que sus frutos podrían ser venenosos. Seguramente con unos frutos tan llamativos en algún momento fue comida de animales, o se tomó en épocas de mucha necesidad, y se dieron cuenta de que no solo no era venenosa, sino que estaba delicioso.

A lo largo del siglo XVI y XVII se seguía teniendo prudencia sobre su consumo. Fue a partir del siglo XVIII y el XIX cuando el consumo del tomate se incrementó en toda Europa. Es decir, sabemos que la receta de lecsó no pudo aparecer en Hungría antes del siglo XVII o XIX.

La palabra lecsó también nos puede proporcionar información los primeros datos lingüísticos sobre la palabra, datan de 1914. Citando a Szabolcs Szelp: «Sándor Horváth en Magyar Nyelv (1914: 43) en la sección «Népnylv» «Tájszók sobre Diósjenő. (Nógrád m.)» publica una lista de palabras.

Entre ellos encontramos: «lëcső, lëcsó = pimiento verde con tomate». Posteriormente a palabra lecsó es el TESz. (Diccionario histórico-etimológico de la lengua húngara), apareció por primera vez en Új Idők Lexikona en 1940, según foodandwine.hu.

Receta de pisto húngaro o lecsó

Ingredientes

Tomates ligeramente maduros – 1 Kg

Pimiento verde – 250 g

Pimiento rojo – 250 g

Pimiento amarillo – 250 g

Guindilla o pimiento picante chili – 1 unidad

Cebolla – 1 unidad

Dientes de ajo – 3 unidades

Panceta o beicon –250 g

Pimentón (picante o dulce según prefieras) – 1 cucharada

Sal – 1,5 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra – 1 cucharada

Agua – 150 ml

Preparación

Comenzamos lavando los tomates y los pimientos. Prepara una olla con agua y lleva a ebullición. Sumerge los tomates unos 25 segundos en agua hirviendo, luego será más fácil pelarlos. Cortar los tomates y los pimientos en trocitos. Pelar y cortar la cebolla y los dientes de ajo. Añade el aceite de oliva a una sartén. Cuando esté caliente agrega la panceta o beicon sofríe hasta que esté dorada. A continuación añadir la cebolla y los dientes de ajo. Saltear en la sartén a fuego lento durante dos minutos. Retira del fuego y añade el pimentón. Mezclar. Añadir 150 ml de agua en la sartén a fuego lento. Cocinar un minuto. Añadir los tomates cortados y cocinar durante 5 minutos. Agregar los pimientos y la guindilla al sofrito anterior, cocinar hasta que se pongan tiernos, sobre 15-20 minutos. Al finalizar el tiempo de cocción, dejar reposar antes de servir.

